Деруны не потемнеют, будут золотистыми и пышными: только добавьте этот простой ингредиент
Ваши дерунчики больше не будут серого цвета и не будут иметь неприятной жесткости. Этот популярный продукт сделает их нежными, воздушными и аппетитными на вид.
Деруны — это блюдо, которое любят в каждом доме. Казалось бы, что может быть проще: натерь картошку, добавил яйцо, соль и жаришь. Но часто они получаются темными, плотными или слишком жирными. У профессиональных поваров есть маленький секрет, который делает деруны пышными, золотистыми и ароматными. И главное — он не нуждается ни в каких дорогих ингредиентах.
Что добавить в тесто, чтобы деруны были золотистыми и пышными и не темнели
Чтобы тесто оставалось светлым и не темнело, следует добавить немного сметаны. Сметана не только смягчает массу, но и замедляет окисление картофеля, именно через этот процесс тесто приобретает неприятную серость. А благодаря сметане деруны будут иметь кремовый цвет и нежную текстуру.
Кроме того, содержащиеся в сметане жиры и белки создают в процессе жарки нежную золотистую корочку, которая не подгорает, а остается хрустящей и равномерной.
Как приготовить идеальные деруны золотистого цвета
Очистите и натрите картофель на мелкой терке.
Добавьте 1 яйцо, 2 ложки сметаны, соль и щепотку черного перца.
По желанию положите ложку муки или манки — для лучшей текстуры.
Перемешайте картофельную массу и сразу выкладывайте ложкой на хорошо разогретое масло.
Жарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
Если хотите еще большей нежности, перед жаркой дайте тесту постоять 5 минут.
Следует помнить, что не стоит держать натертый картофель без сметаны или кислоты, он быстро темнеет. Если же вы хотите приготовить деруны позже, добавьте в тесто несколько капель лимонного сока или немного кефира.