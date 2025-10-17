Деруны не потемнеют, будут золотистыми и пышными: только добавьте этот простой ингредиент

Что добавить, чтобы не темнели деруны / © Freepik

Деруны — это блюдо, которое любят в каждом доме. Казалось бы, что может быть проще: натерь картошку, добавил яйцо, соль и жаришь. Но часто они получаются темными, плотными или слишком жирными. У профессиональных поваров есть маленький секрет, который делает деруны пышными, золотистыми и ароматными. И главное — он не нуждается ни в каких дорогих ингредиентах.

Что добавить в тесто, чтобы деруны были золотистыми и пышными и не темнели

Чтобы тесто оставалось светлым и не темнело, следует добавить немного сметаны. Сметана не только смягчает массу, но и замедляет окисление картофеля, именно через этот процесс тесто приобретает неприятную серость. А благодаря сметане деруны будут иметь кремовый цвет и нежную текстуру.

Кроме того, содержащиеся в сметане жиры и белки создают в процессе жарки нежную золотистую корочку, которая не подгорает, а остается хрустящей и равномерной.

Как приготовить идеальные деруны золотистого цвета

Очистите и натрите картофель на мелкой терке.

Добавьте 1 яйцо, 2 ложки сметаны, соль и щепотку черного перца.

По желанию положите ложку муки или манки — для лучшей текстуры.

Перемешайте картофельную массу и сразу выкладывайте ложкой на хорошо разогретое масло.

Жарьте на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Если хотите еще большей нежности, перед жаркой дайте тесту постоять 5 минут.

Следует помнить, что не стоит держать натертый картофель без сметаны или кислоты, он быстро темнеет. Если же вы хотите приготовить деруны позже, добавьте в тесто несколько капель лимонного сока или немного кефира.