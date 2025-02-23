Деруны, запеченные с Сорочинской ярмарки: рецепт от известного шеф-повара

Блюда получится не традиционным, но очень вкусным.

Деруны – блюдо знакомое каждому украинцу. Хрустящие, сочные и щедро приправленные сметаной – это просто сказка для вкусовых рецепторов. Впрочем, если добавить к ним еще несколько ингредиентов и запечь в духовке, то от этого блюда не оттянуть за уши.

Рецептом дерунов, запеченных с Сорочинской ярмарки, поделился шеф-повар Владимир Ярославский.

Ингредиенты для дерунов

500 г очищенного картофеля

100 г очищенного лука

одно яйцо

50 г сметаны

50 г муки

соль, перец

Ингредиенты для соуса

350 г свинины

150 г лука

250 г сметаны

150 г бульона или воды

100 г твердого сыра

Приготовление

1. Натираем картофель и лук на тонкой терке. Затем добавляем к овощам сметану, яйцо и муку. Смесь получается немного редкая, но не волнуйтесь.

2. Выкладывая на сковороду картофель, сформируйте тоненький дерун. Жарьте на огне немного выше среднего до румяной корочки. Важно, чтобы на сковороде было достаточно растительного масла. Обжаренные драники кладите на бумажную салфетку.

3. Когда нажарили дерунов, готовим соус с мясом. Тоненько нарезаем кусочки свинины. Обжариваем ее на большом огне, но не до готовности, а до румяной корочки. Щедро приправляем солью и перцем.

4. Снимаем мясо и на той же сковороде тушим лук. Добавляем в нее сметану, воду или бульон, соль и перец. Доводим по вкусу. Соус должен быть достаточно редкий.

4. В горшок или стеклянную форму перекладываем деруны и мясо. Щедро полейте соусом, а сверху натрите сырую. Ставим драники в разогретую духовку на 12-15 минут.

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