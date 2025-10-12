Держит душу умершего: эзотерики назвали самую опасную вещь, которую нельзя хранить дома

Календарь / © Pixabay

Реклама

Многие привыкли оставлять красивые настенные или настольные календари после окончания года, превращая их в часть коллекции. Однако, согласно народным приметам и учению фэн-шуй, эта привычка может быть опасной и притягивать в дом неудачи и негатив.

Об этом пишет OBOZOV.ua.

С точки зрения эзотерики календарь символизирует течение времени. Когда год закончился, он становится олицетворением прошлого. Сохраняя такой предмет дома, человек якобы «застревает» в уже прошедших событиях. Считается, что это создает энергетический застой, мешающий новым планам, идеям и успеху продвигаться вперед.

Реклама

Любая отслужившая свое дело превращается в старье, которое, по поверьям, забивает энергетические каналы жилья. Старый календарь не исключение. Особенно опасно хранить календарь в год, который был для семьи тяжелым и неудачным. Считается, что он «консервирует» весь скопленный негатив и продолжает распространять его в доме.

Отдельно народные приметы предостерегают от хранения календарей за год, когда в семье кто-то умер. Существует поверье, что такой календарь может хранить не только энергетику умершего человека, но и частицу его души. Чтобы душа обрела покой и не «тащила» за собой живых, от такого календаря советуют избавляться немедленно.

Что делать, если выбрасывать вред: советы по фэн-шуй

Если изображения на старом календаре вам очень нравятся и являются настоящим произведением искусства, безопасен способ их сохранить. Специалисты по фэн-шуй советуют:

Вырежьте картинку, которая вам нравится.

Часть с датами (календарную сетку) обязательно выбросьте. Именно она несет энергетическую нагрузку прошедшего времени.

Изображение без дат можно поместить в рамку, альбом или использовать для творчества — декупажа, скрапбукинга или детских аппликаций.

В таком виде картинка теряет свою связь с прошлым и превращается в обычный элемент декора, который не несет никакой угрозы.

Реклама

Напомним, священник Алексей Филюк развенчал популярный предрассудок по поводу посещения кладбища. По его словам, нет никаких церковных запретов на то, чтобы идти на кладбище в любой день, а не только на сороковины.

Он подчеркнул, что навещать могилы близких, в том числе и на их день рождения, является личным правом каждого человека, и призвал верующих не жить предрассудками, а руководствоваться собственными чувствами и Евангелием.