Четыре предмета, которые не должны быть в вашей спальне / © unsplash.com

Реклама

Фэн-шуй, также известный как китайская геомантия, — это древняя китайская практика, цель которой — гармонизировать людей с их окружением и обеспечить свободный поток энергии для благосостояния и здоровья.

Мастер фэн-шуй китайской культуры Санхе Шанрен опубликовал в TikTok четыре вещи, которые могут истощать вашу энергию, вызывать усталость или, “в худшем случае, влиять на богатство и здоровье”.

Первым в его списке были цветы — особенно для пар.

Реклама

“Свежие цветы не должны стоять в спальне супружеских пар. Они привлекают постороннее вмешательство, вредя супружеским связям”.

Однако для одиноких людей это правило другое. Как отметил эксперт, одинокие могут ставить свежие цветы, если не забывают часто менять воду: “Никогда не позволяйте цветам увядать”.

Во-вторых, мусорные корзины никогда не следует ставить у кровати, поскольку они “несут мутную энергию”.

“Если поставить их рядом с кроватью, вы дышите этой туманной энергией во время сна”, — предупредил он. ”Длительное воздействие вредит здоровью”.

Реклама

Он также советовал не держать лекарства или медицинские записи в ящиках у постели.

“Эти предметы, которые вредят здоровью, влияют на настроение и психическое состояние”, — сказал он. Он посоветовал держать все лекарства и медицинские записи “в коробках вне видимости”.

Наконец, металлические предметы, такие как ножницы или кусачки для ногтей, следует держать подальше от кровати.

“Фэн-шуй учит, что острый металл легко пробивает ваш энергетический щит, если находится слишком близко”, — пояснил он.

Реклама

Он призвал всех немедленно проверить, нет ли этих предметов у их кроватей.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.