Десерт детства: торт с вишнями и сметаной "Лесная изба" возвращается в моду - рецепт
Десерт станет идеальным дополнением к праздничному столу.
"Дрова под снегом", "Еловый дом" или "Монастырская изба". Как только не называют этот торт с трубочками с вишней, который щедро залит сметаной. Он будет идеально смаковать к чаю и кофе, а также станет отличным десертом к праздничному столу.
ТСН.ua подготовил рецепт десерта от кулинарки Валерии Матрохиной.
Ингредиенты для теста
300 г муки,
200 г сливочного масла 82,5% (замороженное),
200 г сметаны 20%,
1 ст. л. сахара.
Ингредиенты для начинки:
1 кг вишни,
80 г сахара,
80 г крахмала.
Ингредиенты для крема:
700 г сметаны 20%,
300 г сливок 33% (холодные),
250 г сахарной пудры,
10 г ванильного сахара.
Ингредиенты для декора
50 г черного шоколада,
50 мл сливок.
Приготовление
Замороженное масло натрите на большой терке. Смешайте его с мукой и сахаром до состояния крошки. После этого добавьте сметану.
Быстро замесите мягкое тесто – только соедините ингредиенты. Заверните тесто в пленку и поставьте в холодильник на 40–60 минут.
Вишни смешайте с сахаром. Добавьте крахмал и хорошо перемешайте.
Тесто разделите на 15 частей. Каждую раскатайте в прямоугольник очень тонко. Выложите полоску вишневой начинки по центру. Плотно сверните в рулет-трубочку и хорошо защелкните края.
На противень выложите трубочки швом вниз. Выпекайте в разогретой до 190°C духовке примерно 20–25 минут до золотистости. Когда трубочки испекутся, дайте им полностью остыть.
Готовим крем. Холодные сливки взбейте с сахарной пудрой до мягких пиков. Добавьте сметану и ванильный сахар. Аккуратно перемешайте лопаткой или миксером.
Форму, в которой будет десерт, смажьте кремом. Выкладывайте трубочки слоями в виде горки, каждый – смазывая кремом.
Верх и бока также хорошо смазать кремом, сформировать форму избушки. Поставить торт в холодильник на ночь.
Утром сделайте декор. Нагрейте сливки до горячего, но не закипелого состояния. Добавьте кусочки шоколада, перемешайте в гладкую глазурь. Полейте этой массой "хижину" сверху.
