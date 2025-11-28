ТСН в социальных сетях

Десерт детства: торт с вишнями и сметаной "Лесная изба" возвращается в моду - рецепт

Десерт станет идеальным дополнением к праздничному столу.

Десерт "Еловый дом".

"Дрова под снегом", "Еловый дом" или "Монастырская изба". Как только не называют этот торт с трубочками с вишней, который щедро залит сметаной. Он будет идеально смаковать к чаю и кофе, а также станет отличным десертом к праздничному столу.

ТСН.ua подготовил рецепт десерта от кулинарки Валерии Матрохиной.

Ингредиенты для теста

  • 300 г муки,

  • 200 г сливочного масла 82,5% (замороженное),

  • 200 г сметаны 20%,

  • 1 ст. л. сахара.

  • Ингредиенты для начинки:

  • 1 кг вишни,

  • 80 г сахара,

  • 80 г крахмала.

Ингредиенты для крема:

  • 700 г сметаны 20%,

  • 300 г сливок 33% (холодные),

  • 250 г сахарной пудры,

  • 10 г ванильного сахара.

Ингредиенты для декора

  • 50 г черного шоколада,

  • 50 мл сливок.

Приготовление

  1. Замороженное масло натрите на большой терке. Смешайте его с мукой и сахаром до состояния крошки. После этого добавьте сметану.

  2. Быстро замесите мягкое тесто – только соедините ингредиенты. Заверните тесто в пленку и поставьте в холодильник на 40–60 минут.

  3. Вишни смешайте с сахаром. Добавьте крахмал и хорошо перемешайте.

  4. Тесто разделите на 15 частей. Каждую раскатайте в прямоугольник очень тонко. Выложите полоску вишневой начинки по центру. Плотно сверните в рулет-трубочку и хорошо защелкните края.

  5. На противень выложите трубочки швом вниз. Выпекайте в разогретой до 190°C духовке примерно 20–25 минут до золотистости. Когда трубочки испекутся, дайте им полностью остыть.

  6. Готовим крем. Холодные сливки взбейте с сахарной пудрой до мягких пиков. Добавьте сметану и ванильный сахар. Аккуратно перемешайте лопаткой или миксером.

  7. Форму, в которой будет десерт, смажьте кремом. Выкладывайте трубочки слоями в виде горки, каждый – смазывая кремом.

  8. Верх и бока также хорошо смазать кремом, сформировать форму избушки. Поставить торт в холодильник на ночь.

  9. Утром сделайте декор. Нагрейте сливки до горячего, но не закипелого состояния. Добавьте кусочки шоколада, перемешайте в гладкую глазурь. Полейте этой массой "хижину" сверху.

Напомним, ранее мы делились рецептом приготовления киевского торта в домашних условиях.

