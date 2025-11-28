Десерт детства: торт с вишнями и сметаной "Лесная изба" возвращается в моду - рецепт

"Дрова под снегом", "Еловый дом" или "Монастырская изба". Как только не называют этот торт с трубочками с вишней, который щедро залит сметаной. Он будет идеально смаковать к чаю и кофе, а также станет отличным десертом к праздничному столу.

ТСН.ua подготовил рецепт десерта от кулинарки Валерии Матрохиной.

Ингредиенты для теста

Ингредиенты для крема:

Ингредиенты для декора

Замороженное масло натрите на большой терке. Смешайте его с мукой и сахаром до состояния крошки. После этого добавьте сметану.

Быстро замесите мягкое тесто – только соедините ингредиенты. Заверните тесто в пленку и поставьте в холодильник на 40–60 минут.

Вишни смешайте с сахаром. Добавьте крахмал и хорошо перемешайте.

Тесто разделите на 15 частей. Каждую раскатайте в прямоугольник очень тонко. Выложите полоску вишневой начинки по центру. Плотно сверните в рулет-трубочку и хорошо защелкните края.

На противень выложите трубочки швом вниз. Выпекайте в разогретой до 190°C духовке примерно 20–25 минут до золотистости. Когда трубочки испекутся, дайте им полностью остыть.

Готовим крем. Холодные сливки взбейте с сахарной пудрой до мягких пиков. Добавьте сметану и ванильный сахар. Аккуратно перемешайте лопаткой или миксером.

Форму, в которой будет десерт, смажьте кремом. Выкладывайте трубочки слоями в виде горки, каждый – смазывая кремом.

Верх и бока также хорошо смазать кремом, сформировать форму избушки. Поставить торт в холодильник на ночь.