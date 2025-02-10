Десерт ко Дню влюбленных: рецепт нежного чизкейка "Красный бархат"

Этот нежнейший десерт точно украсит ваш вечер.
Скоро День Святого Валентина. Как насчет того, чтобы приготовить праздничный ужин и удивить любимого? А на десерт подать лакомство, которое точно понравится вашей второй половинке.
Рецептом легкого десерта ко дню влюбленных – чизкейком "Красный бархат" – поделилась победительница "Мастер Шефа" Валерия Матрохина.
"Если не знаете, что выбрать на праздничный ужин – чизкейк или "Красный бархат", не нужно выбирать, нужно соединить", – отмечает кулинарка.
Ингредиенты для красной основы:
- 100 г муки
- 115 г теплого сливочного масла
- 150 г сахара
- 2 яйца
- 2 ч. л. красного пищевого красителя
- 1 ч. л. ванильного экстракта
- 0,5 ч. л. соли
- 3 ст. л. какао
Ингредиенты для сливочной основы:
- 250 г сливочного сыра
- 70 г сахарной пудры
- 0,5 ч. л. ванильного экстракта
- 1 яйцо
Приготовление:
1. Взбиваем сливочное масло с сахаром. Когда он растворится, добавляем яйца. Взбиваем до пены.
2. Затем добавляем краситель, ванильный экстракт, соль, просеянную муку и какао. Массу хорошо вымешиваем лопаткой до однородной, тягучей консистенции.
3. В другой миске соединяем сливочный сыр, яйцо, ванильный экстракт и сахарную пудру. Взбиваем блендером.
4. Застилаем форму пергаментом. Выливаем красну основу, но немного теста оставляем для декора. Сверху выливаем сливочную основу и также разравниваем. Ставим точки из красного теста и производим зубочисткой, делая узоры.
5. Выпекаем чизкейк примерно 30 мин. при температуре 160-170 градусов.
8. После выпекания даем десерту охладиться, а затем нарезаем его на порции. Чизкейк вкусный со свежей клубникой и взбитыми сливками.
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