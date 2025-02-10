Десерт ко Дню влюбленных: рецепт нежного чизкейка "Красный бархат"

Этот нежнейший десерт точно украсит ваш вечер.

Скоро День Святого Валентина. Как насчет того, чтобы приготовить праздничный ужин и удивить любимого? А на десерт подать лакомство, которое точно понравится вашей второй половинке.

Рецептом легкого десерта ко дню влюбленных – чизкейком "Красный бархат" – поделилась победительница "Мастер Шефа" Валерия Матрохина.

"Если не знаете, что выбрать на праздничный ужин – чизкейк или "Красный бархат", не нужно выбирать, нужно соединить", – отмечает кулинарка.

Ингредиенты для красной основы:

100 г муки

115 г теплого сливочного масла

150 г сахара

2 яйца

2 ч. л. красного пищевого красителя

1 ч. л. ванильного экстракта

0,5 ч. л. соли

3 ст. л. какао

Ингредиенты для сливочной основы:

250 г сливочного сыра

70 г сахарной пудры

0,5 ч. л. ванильного экстракта

1 яйцо

Приготовление:

1. Взбиваем сливочное масло с сахаром. Когда он растворится, добавляем яйца. Взбиваем до пены.

2. Затем добавляем краситель, ванильный экстракт, соль, просеянную муку и какао. Массу хорошо вымешиваем лопаткой до однородной, тягучей консистенции.

3. В другой миске соединяем сливочный сыр, яйцо, ванильный экстракт и сахарную пудру. Взбиваем блендером.

4. Застилаем форму пергаментом. Выливаем красну основу, но немного теста оставляем для декора. Сверху выливаем сливочную основу и также разравниваем. Ставим точки из красного теста и производим зубочисткой, делая узоры.

5. Выпекаем чизкейк примерно 30 мин. при температуре 160-170 градусов.

8. После выпекания даем десерту охладиться, а затем нарезаем его на порции. Чизкейк вкусный со свежей клубникой и взбитыми сливками.

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