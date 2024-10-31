Белорусов свозят туда принудительно, сменами на три месяца

Таким образом, в оккупированный Мариуполь прибыли уже белорусские работники, пишет Центр национального сопротивления.

В разговоре с местными они рассказывают, что их свозят принудительно, ведь угрожают в противном случае освободить и закрыть двери ко всем строительным компаниям в стране.

Завоз строителей на ВОТ происходит из ведома белорусского фейкового правительства. Это свидетельствует об еще одним случае торговли своими людьми в исполнении безумного диктатора Александра Лукашенко.

Напомним, недавно самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что на "300 процентов" убежден, что руководство Украины хотело бы ядерного конфликта с Россией.

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