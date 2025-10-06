Дешевые и дорогие макароны: специалисты объяснили, стоит ли переплачивать

Есть ли разница между дорогими и дешевыми макаронами / © unsplash.com

Реклама

На полке супермаркета макароны могут стоить и 40 грн, и 150 грн за пачку одинакового веса. С первого взгляда это те же спагетти или рожки, но цена отличается в разы. Стоит ли переплачивать или это только маркетинговый ход? Повара и технологи объясняют, в чем настоящая разница и как выбрать качественный продукт.

Важнейший фактор, влияющий на цену — мука. Дорогие макароны изготовляют из твердых сортов пшеницы. Благодаря этому они держат форму, не слипаются и не развариваются даже при длительной варке. Также такая паста медленнее усваивается, организм тратит больше калорий на ее переваривание, так что она не вредит фигуре.

Более дешевые макароны, наоборот, делают из мягкой второсортной или хлебопекарной муки. Они более светлые, хрупкие, быстро превращаются в кашу в кастрюле и вчерашние остатки вряд ли можно будет повторно использовать.

Реклама

Еще один нюанс, часто влияющий на цену, — форма и фактура пасты. Качественные макароны имеют небольшие бороздки на поверхности: соус или сливочное масло “цепляется” за них, и блюдо получается вкуснее. У дешевых изделий поверхность гладкая, потому вкус блюда страдает.

Как не ошибиться, выбирая макароны

Самый простой способ — внимательно смотреть на этикетку. Идеальный вариант: группа “А”, класс 1 или отметка “durum”, обозначающая муку твердых сортов. В составе должна быть только мука и вода.

Также обратите внимание на содержание белка: качественные макароны содержат не менее 12 г белка на 100 г продукта, премиальные — до 14–15 г. Если белка мало — это просто пустые углеводы. Цвет макарон должен быть желтоватым, а на дне пачки не должно быть крошек.

Итак, выбор за вами: сэкономить на деньгах и здоровье или получить максимум вкуса и пользы.