Десять быстрорастущих пряных трав, которые идеально подходят для летней кулинарии и прекрасно дополнят сад

Свежая зелень способна полностью изменить вкус любого блюда — добавить аромат, легкость и летнее настроение. Если вы хотите быстро получать урожай прямо из подоконника или собственного огорода, следует обратить внимание на быстрорастущие пряные травы.

Быстрорастущие пряные травы для сада и кухни / © pexels.com

Они неприхотливы, хорошо растут в домашних условиях и уже через несколько недель дают первую зелень. В Real Simple собрали самые лучшие травы, которые растут быстро и идеально подходят для летней кулинарии:

  1. Базилик — одна из самых популярных летних трав. Он быстро прорастает и активно отрастает после срезки. Идеально подходит к салатам, пасте и томатным блюдам.

  2. Мята — растет очень быстро и легко размножается. Ее используют для напитков, десертов, соусов и освежающих летних коктейлей.

  3. Укроп — классика украинской кухни. Он быстро дает зелень и хорошо растет как в открытом грунте, так и в горшках.

  4. Петрушка — не только полезна, но и чрезвычайно универсальна. При регулярной обрезке она быстро отрастает и обеспечивает стабильный урожай.

  5. Зеленый лук (шнит-лук) — один из самых быстрых в выращивании трав. Его можно срезать уже через несколько недель после посадки, а она снова и снова отрастает.

  6. Орегано имеет насыщенный аромат и прекрасно подходит для средиземноморских блюд. Растет быстро и не нуждается в сложном уходе.

  7. Тимьян — ароматная трава, которая придает блюдам глубокого вкуса. Хорошо растет на солнечных участках и быстро восстанавливается после обрезки.

  8. Лимонная мелисса растет очень активно и имеет приятный цитрусовый аромат. Идеальна для чая и пожилых напитков.

  9. Кориандр (кинза) — быстро дает первые листья, особенно при выращивании в более холодных условиях. Часто используется в азиатской и восточной кухне.

  10. Рукола — хотя ее часто воспринимают как салатную зелень, она относится к быстрорастущим растениям. Ее можно собирать уже через 3–4 недели после высева.

Советы для быстрого роста трав

Чтобы получить максимально быстрый урожай:

  • обеспечивайте достаточно света (6–8 часов в день);

  • регулярно поливайте, но не переувлажняйте почву;

  • срезайте зелень, чтобы стимулировать новый рост;

  • используйте легкую, дренированную почву.

FAQ

Какие травы быстрее всего растут дома на подоконнике?

Быстрее всего растут мята, зеленый лук, руккола и укроп — первый урожай можно получить уже через несколько недель.

Можно ли выращивать пряные травы в квартире круглый год?

Так, большинство трав хорошо растут в комнатных условиях при достаточном освещении и регулярном поливе.

Какие травы лучше всего подходят для начинающих?

Для новичков идеально подходят базилик, мята, петрушка и шнит-лук — они неприхотливы и быстро растут.

Дата публикации
