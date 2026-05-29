Десять быстрорастущих пряных трав, которые идеально подходят для летней кулинарии и прекрасно дополнят сад
Свежая зелень способна полностью изменить вкус любого блюда — добавить аромат, легкость и летнее настроение. Если вы хотите быстро получать урожай прямо из подоконника или собственного огорода, следует обратить внимание на быстрорастущие пряные травы.
Они неприхотливы, хорошо растут в домашних условиях и уже через несколько недель дают первую зелень. В Real Simple собрали самые лучшие травы, которые растут быстро и идеально подходят для летней кулинарии:
Базилик — одна из самых популярных летних трав. Он быстро прорастает и активно отрастает после срезки. Идеально подходит к салатам, пасте и томатным блюдам.
Мята — растет очень быстро и легко размножается. Ее используют для напитков, десертов, соусов и освежающих летних коктейлей.
Укроп — классика украинской кухни. Он быстро дает зелень и хорошо растет как в открытом грунте, так и в горшках.
Петрушка — не только полезна, но и чрезвычайно универсальна. При регулярной обрезке она быстро отрастает и обеспечивает стабильный урожай.
Зеленый лук (шнит-лук) — один из самых быстрых в выращивании трав. Его можно срезать уже через несколько недель после посадки, а она снова и снова отрастает.
Орегано имеет насыщенный аромат и прекрасно подходит для средиземноморских блюд. Растет быстро и не нуждается в сложном уходе.
Тимьян — ароматная трава, которая придает блюдам глубокого вкуса. Хорошо растет на солнечных участках и быстро восстанавливается после обрезки.
Лимонная мелисса растет очень активно и имеет приятный цитрусовый аромат. Идеальна для чая и пожилых напитков.
Кориандр (кинза) — быстро дает первые листья, особенно при выращивании в более холодных условиях. Часто используется в азиатской и восточной кухне.
Рукола — хотя ее часто воспринимают как салатную зелень, она относится к быстрорастущим растениям. Ее можно собирать уже через 3–4 недели после высева.
Советы для быстрого роста трав
Чтобы получить максимально быстрый урожай:
обеспечивайте достаточно света (6–8 часов в день);
регулярно поливайте, но не переувлажняйте почву;
срезайте зелень, чтобы стимулировать новый рост;
используйте легкую, дренированную почву.
FAQ
Какие травы быстрее всего растут дома на подоконнике?
Быстрее всего растут мята, зеленый лук, руккола и укроп — первый урожай можно получить уже через несколько недель.
Можно ли выращивать пряные травы в квартире круглый год?
Так, большинство трав хорошо растут в комнатных условиях при достаточном освещении и регулярном поливе.
Какие травы лучше всего подходят для начинающих?
Для новичков идеально подходят базилик, мята, петрушка и шнит-лук — они неприхотливы и быстро растут.