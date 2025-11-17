ТСН в социальных сетях

Десять крутых и недорогих подарков на Николая: идеи для ребенка

В 2025 году День святого Николая празднуют в субботу, 6 декабря, открывая цикл зимних праздников.

Что подарить на День святого Николая

Что подарить на День святого Николая / © pexels.com

В этот волшебный день каждый ребенок с нетерпением ждет, что под подушкой найдется недорогой подарок на Николая, идеально подобранный для мальчика или девочки — игрушка, книга или сладости, которые принесут радость и праздничное настроение.

История праздника

Каждый год 6 декабря украинцы празднуют День святого Николая Чудотворца — одного из самых почитаемых святых в христианской традиции. Епископ Николай Мирликийский, живший еще во времена Римской империи, известен как пример глубокой, крепкой и истинной веры, которую чтит Церковь.

В Украине празднование Николая имеет давние традиции. Его покровительство ощущали даже казаки Запорожской Сечи: перед плаванием на лодках-чайках они брали с собой иконки святого как оберег. Во время Первой мировой войны на кораблях Черноморского флота, где служили преимущественно украинцы, над дверью кают висели маленькие изображения святого, символизировавшие защиту и удачу.

Сегодня, накануне Дня святого Николая, дети с нетерпением пишут письма с желанными подарками, а с утра, заглянув под подушку, находят недорогие подарки на Николая — сюрпризы, дающие радость и праздничное настроение. В западной культуре Николай стал прообразом известного Санта Клауса, дарящего подарки детям по всему миру.

Подарки для мальчиков

Сладости — идеальный подарок на День святого Николая / © unsplash.com

Послушные ребята могут найти под подушкой интересные и недорогие подарки на Николая, которые одновременно развивают и развлекают:

  • Конструктор;

  • Мяч или другие спортивные принадлежности;

  • Пазл;

  • Машинки или целый гоночный трек;

  • Калейдоскоп;

  • Книга;

  • лазерная указка;

  • набор для домашнего баскетбола или бокса;

  • Каремат для спорта и походов;

  • Любимые сладости на Николая.

Подарки для девочек

Девушки также могут получить под подушкой разнообразные бюджетные подарки на Николая, стимулирующие творчество и фантазию:

  • Наборы для рисования (альбомы, краски, фломастеры, гелевые ручки с блестками, маркеры для рисования водой);

  • Наборы для творчества, аквагрима, плетения бисером, вышивания или химических экспериментов;

  • Наборы для приготовления конфет;

  • Раскраски по номерам;

  • Книги;

  • Конструкторы;

  • Настольные игры или головоломки;

  • Пазлы;

  • Мягкие игрушки;

  • Любимые сладости.

День святого Николая — это не просто праздник подарков, а волшебная традиция, объединяющая семью, дающая радость детям и напоминающая о важности добрых поступков. Во время празднования каждый ребенок может найти под подушкой недорогой, но интересный подарок Николаю.

