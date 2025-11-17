- Дата публикации
Десять крутых и недорогих подарков на Николая: идеи для ребенка
В 2025 году День святого Николая празднуют в субботу, 6 декабря, открывая цикл зимних праздников.
В этот волшебный день каждый ребенок с нетерпением ждет, что под подушкой найдется недорогой подарок на Николая, идеально подобранный для мальчика или девочки — игрушка, книга или сладости, которые принесут радость и праздничное настроение.
История праздника
Каждый год 6 декабря украинцы празднуют День святого Николая Чудотворца — одного из самых почитаемых святых в христианской традиции. Епископ Николай Мирликийский, живший еще во времена Римской империи, известен как пример глубокой, крепкой и истинной веры, которую чтит Церковь.
В Украине празднование Николая имеет давние традиции. Его покровительство ощущали даже казаки Запорожской Сечи: перед плаванием на лодках-чайках они брали с собой иконки святого как оберег. Во время Первой мировой войны на кораблях Черноморского флота, где служили преимущественно украинцы, над дверью кают висели маленькие изображения святого, символизировавшие защиту и удачу.
Сегодня, накануне Дня святого Николая, дети с нетерпением пишут письма с желанными подарками, а с утра, заглянув под подушку, находят недорогие подарки на Николая — сюрпризы, дающие радость и праздничное настроение. В западной культуре Николай стал прообразом известного Санта Клауса, дарящего подарки детям по всему миру.
Подарки для мальчиков
Послушные ребята могут найти под подушкой интересные и недорогие подарки на Николая, которые одновременно развивают и развлекают:
Конструктор;
Мяч или другие спортивные принадлежности;
Пазл;
Машинки или целый гоночный трек;
Калейдоскоп;
Книга;
лазерная указка;
набор для домашнего баскетбола или бокса;
Каремат для спорта и походов;
Любимые сладости на Николая.
Подарки для девочек
Девушки также могут получить под подушкой разнообразные бюджетные подарки на Николая, стимулирующие творчество и фантазию:
Наборы для рисования (альбомы, краски, фломастеры, гелевые ручки с блестками, маркеры для рисования водой);
Наборы для творчества, аквагрима, плетения бисером, вышивания или химических экспериментов;
Наборы для приготовления конфет;
Раскраски по номерам;
Книги;
Конструкторы;
Настольные игры или головоломки;
Пазлы;
Мягкие игрушки;
Любимые сладости.
День святого Николая — это не просто праздник подарков, а волшебная традиция, объединяющая семью, дающая радость детям и напоминающая о важности добрых поступков. Во время празднования каждый ребенок может найти под подушкой недорогой, но интересный подарок Николаю.