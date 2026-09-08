Десять модных стрижек для женщин после 60 лет, которые подходят в любом возрасте

Модные стрижки для женщин после 60 лет / © pexels.com

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Главное — найти прическу, которая будет подходить именно вам, учитывая структуру волос, форму лица и собственный стиль.

Если хочется сменить образ, но вы еще не определились со стрижкой, обратите внимание на эти 10 вариантов. Среди них есть прически для коротких, средних и длинных волос.

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Длинные волнистые волосы

Правило о том, что после определенного возраста длинные волосы нужно обязательно обрезать, давно устарело. Если пряди выглядят здорово и вам комфортно с длиной, нет причин от нее отказываться.

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Особенно эффектно смотрятся длинные волосы с мягкими волнами. Чтобы придать прическе движения и сделать ее более легкой, можно добавить длинные слои. Они помогают создать форму и одновременно сохранить основную длину.

Текстурированный лоб

Лоб, или удлиненный боб, — универсальный вариант для тех, кто не готов к очень короткой стрижке. Особенно стильно он смотрится с легкой халатностью и естественными волнами.

Такая прическа хорошо подчеркивает естественную текстуру волос. Если пряди прямые, создать мягкие волны можно с помощью плойки, а немного текстури поможет получить модный эффект легкой небрежности.

Волнистые волосы до плеч

Стрижки на средние волосы после 60 лет — практический выбор для тех, кто хочет сохранить длину, но облегчить ежедневный уход.

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Волосы до плеч можно носить прямыми или создавать мягкие большие волны. Длина и количество слоев лучше подбирать индивидуально в соответствии с формой лица и структурой волос.

Это одна из тех причесок, которые легко адаптировать как к повседневному образу, так и к особому случаю.

Классические пикси

Пикси — одна из самых популярных коротких стрижек для женщин после 60 лет. Она открывает лицо, выглядит современно и не требует сложной ежедневной укладки.

Еще одно преимущество пикси — возможность изменять характер прически. Ее можно сделать гладкой и элегантной или, наоборот, добавить текстуры и легкого творческого беспорядка.

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Для тонких волос короткая текстурированная пикси также может стать удачным решением, поскольку слои и объем на макушке помогают визуально сделать прическу более пышной.

Гладкий ассиметричный боб

Если вам нравятся четкие линии и изящные образы, стоит присмотреться к асимметричному бобу.

Разная длина прядей создает интересный геометрический силуэт, а гладкая укладка подчеркивает форму стрижки. Особенно эффектно такой боб смотрится на прямых волосах.

Чтобы прическа выглядела ухоженно, при укладке можно использовать разглаживающие средства и продукты для блеска волос.

Длинные волосы с объемом

Длинные прически для женщин после 60 лет могут выглядеть не менее современно, чем короткие. Один из самых эффектных вариантов — длинные мягкие волны с выраженным объемом у корней.

Дополнительную пышность помогают достичь слои у лица и боковой пробор. Во время сушки волосы можно поднимать у корней большой круглой щеткой.

Такая укладка придает волосам движения и особенно хорошо подходит тем, кто не хочет расставаться с длиной.

Прическа с естественными кудрями

Природная текстура волос может стать основным акцентом вида. Вместо постоянного выпрямления кудряшек можно подчеркнуть их форму и объем.

Правильно подобранная стрижка поможет кудрям лучше держать форму и сделает прическу более выразительной. Кроме того, отказ от постоянного использования горячих инструментов может снизить количество термического воздействия на волосы.

Многослойная стрижка с боковым пробором

Многослойные стрижки после 60 лет особенно интересны тем, кто хочет придать волосам больше движения и визуального объема.

Мягкие слои у лица делают контуры прически более легкими, а глубокий боковой пробор придает современный акцент. Такой вариант можно адаптировать к разной длине и текстуре волос.

Если волосы тонкие и плохо держат объем, следует обсудить с парикмахером количество и расположение слоев, чтобы не убрать излишнюю густоту.

Боб в стиле old money

Элегантный боб с эстетикой «тихой роскоши» остается актуальным независимо от возраста. Его характерные черты — аккуратная форма, плотные кончики, блеск и деликатные слои у лица.

Стрижка выглядит дорого и в то же время довольно сдержанно. Ее можно носить гладкой или прибавлять легкого объема.

Это хороший вариант для ищущих классическую женскую стрижку после 60 лет, но хочет, чтобы образ оставался современным.

Бикси

Бикси сочетает черты двух популярных стрижек — боба и пикси. Она короче классического боба, но оставляет больше длины и возможностей для укладки, чем традиционная пикси.

На прямых волосах бикси может выглядеть гладко и структурированно, а на волнистых или вьющихся — более объемный и текстурированный.

Такая стрижка особенно понравится тем, кто хочет перейти на короткие волосы постепенно и не готов сразу делать ультракороткие пикси.

Как выбрать стрижку после 60 лет

Лучшая стрижка — не та, которая соответствует цифре в паспорте, а подходящая вашим волосам и образу жизни. При выборе следует учитывать густоту и естественную текстуру волос, форму лица, желаемую длину и то, сколько времени вы готовы тратить на укладку.

Если волосы стали тоньше, можно обратить внимание на боб, пикси и многослойные стрижки, которые помогают создать визуальный объем. В то же время густые, волнистые или вьющиеся волосы совсем не обязательно коротко стричь.

Поэтому вместо поиска правильной прически для определенного возраста лучше вместе с мастером подобрать форму, которая подчеркнет природные черты и будет удобной именно для вас.

FAQ

Какие стрижки омолаживают женщин после 60 лет?

Более свежий и современный вид образа могут придать текстурированные пикси, боб, лоб, мягкие волны и многослойные стрижки с прядями у лица. Важную роль играет не только сама форма стрижки, но и объем, движение волос и то, насколько прическа подходит к чертам лица.

Какие стрижки для тонких волос после 60 лет самые лучшие?

Для тонких волос следует рассмотреть пикси, бобы, лоб и мягкие многослойные стрижки. Пикси с более длинными прядями на макушке может визуально добавить объема, а боб с правильно подобранной длиной помогает создать впечатление большей густоты. Вместе со слоями важно не переусердствовать: их количество лучше подбирать с учетом густоты и структуры конкретных волос.

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