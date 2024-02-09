Десять очевидных признаков: как понять, что тебя не уважают в отношениях

Невозможно представить себе полноценные отношения без уважения. Если вы не хотите стать марионеткой в чужих руках, убедитесь, что ваш партнер действительно ценит вас и уважает.

Вот на эти десять признаков следует обратить внимание. Если они присутствуют в ваших отношениях, значит партнер вас не уважает.

Флирт с другими

Как понять, что тебя не уважают в отношениях? Любой флирт, за спиной или открыт перед партнером, указывает на то, что партнер вас совсем не ценит. И не стоит верить сказочкам, будто это все просто невинные шутки. Даже самый легкий флирт, особенно если он происходит на ваших глазах, является проявлением бестактности и неуважения.

Унижение на публике

Самый подлый поступок, который может совершить ваш партнер — это унизительные шутки или выговор вас в присутствии других. Такое поведение не стоит ни джентльмену, ни воспитанной девушке. Уважающий вас человек никогда не поставит вас в неудобное положение, даже если будет чем-то недоволен.

Постоянные недоговоры

Если вас ценят в отношениях, то вам не будут снова и снова врать или скрывать что-либо при первой возможности. Утаивание информации свидетельствует о том, что есть что-то, о чем вам знать не следует, а это не очень похоже на любовь, не так ли? Чуткий партнер считает, что вы всегда заслуживаете знать правду. А оправдание типа "я не хотел/а, чтобы ты переживала/у" обычно звучат в отношениях, которым не хватает доверия.

О вас забывают в компании

Если партнеру новые знакомые или даже старые друзья важнее вас, это повод глубоко задуматься. Может быть, такие отношения не стоит даже продолжать. Тем более не стоит рассчитывать на что-нибудь серьезное, если в компании на вас вообще не обращают внимания или сторонятся. Если вас стесняются, то о каком уважении может идти речь.

Отмена планов в момент

Когда человека по-настоящему ценят, то не будут злоупотреблять близостью и готовностью прощать. Следует задуматься, если партнер часто опаздывает или даже отменяет планы в последнюю минуту. Похоже, что с вами общаются только тогда, когда нет более интересного кандидата.

Признаки, что вас не уважают в отношениях / Фото: Unsplash

Грубое обращение

Любые резкие поступки или слова — очевидное пренебрежение к вам и вашим чувствам. В здоровых отношениях никогда не будет места грубым попыткам задеть партнера "за живое".

Сравнение с бывшими

Как понять, что тебя не ценят и не уважают? Очевидно, что сравнение с прошлым партнера абсолютному большинству людей будет болезненным, тем более если оно в пользу бывших. Если вам слишком часто рассказывают о предыдущих любимых, стоит намекнуть, что вы не держите этого человека возле себя.

Не уделяет внимания

Если вашему партнеру или партнерше совсем не интересны ваши переживания, они часто пропускают мимо ушей ваши попытки излить душу или рассказы о том, как прошел день, вероятно, к вам относятся без должного уважения. Как ни странно, но интерес и уважение часто идут бок о бок.

Игнорирование сообщений

Если это обычная практика, а не одиночный случай, тем более если партнер может в силу своей профессии поддерживать связь в течение дня, не трудно догадаться в чем дело. Очевидно, бытует мнение, что на вас можно не отвлекаться. Поэтому об уважении в отношениях точно речь не идет.

Пренебрежение вашими убеждениями

Конечно, если два взрослых человека придерживаются разных взглядов в жизни, это нормально. Разногласия никак не должны вредить вашим отношениям. Однако так бывает только при одном условии: если партнеры уважают друг друга. Если этого нет, то нередко появляется пренебрежение к убеждениям другого человека.

Читайте также: