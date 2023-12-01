Десять полезных свойств кунжута: какие болезни лечит, кому можно и нельзя употреблять

Врачи рекомендуют добавлять в свой ежедневный рацион семена. В частности, семена кунжута, которые нормализуют давление и холестерин, улучшают иммунитет и в целом полезны для организма.

Что нужно знать о кунжуте

Кунжут – это культура, которую в основном выращивают для получения масла из семян. Растет в тропических районах Азии, Южной Америки, Африки. По мнению археологов, кунжут был одомашнен 5500 лет назад на Индийском субконтиненте. Римляне, например, растирали кунжут с тмином, чтобы получить вкусную пасту к хлебу. В Египте эту культуру считали лечебной.

Обычно семена кунжута добавляют в различные блюда для получения хрустящей текстуры и орехового привкуса. Продукт используется также в качестве ингредиента в косметике, мили, лекарствах. Очищенные семена имеют молочный цвет, но они темнеют после обжаривания.

В 100 г кунжута содержатся:

калории – 567;

жир – 48 г;

углеводы – 26 г;

белок – 16,9 г;

кальций – 131 мг;

железо – 7,78 мг;

калий – 406 мг.

Согласно анализам, семена кунжута проявляют антиоксидантное, противовоспалительное, противомикробное, противораковое, противодиабетическое, антигиперлипидемическое, глистогонное и эпатопротекторное свойства.

В чем польза кунжута

В чем польза кунжута / Фото: Pexels

Сколько ежедневно можно съедать кунжута? Эксперты по питанию рекомендуют употреблять не более трех чайных или одной столовой ложки кунжута в сутки (если нет проблем со здоровьем). Лучше этой дозой не злоупотреблять, потому что переедание этого продукта может вызвать тошноту. В 100 г семян большое количество белка, поэтому они придают энергии на целый день. Так чем же полезен кунжут?

Отличный источник клетчатки

В 30 г неочищенных зерен кунжута содержится около 10% суточной нормы клетчатки. Это пищевое волокно необходимо для поддержания здоровья майской системы. Также оно помогает снизить риск ожирения, сахарного диабета, разных сердечных заболеваний.

Снижение холестерина

Согласно исследованиям, семена кунжута снижают уровень холестерина и триглицеридов, увеличивающих риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. Оно активно снижает уровень "плохого" холестерина в крови.

Ученые обследовали пациентов с диагностированным высоким уровнем липидов в крови. Они должны были съедать в день несколько столовых ложек очищенного кунжута в течение двух месяцев. В результате, уровень "плохого" холестерина у них снизился на 10%.

В нем содержится белок

В одной порции кунжута содержится около 5 г белка. При этом при обжаривании уменьшается количество оксалатов и фитатов (вещества, мешающие его усвоению). Однако врачи утверждают, что кунжут нельзя воспринимать как полноценную замену белковых продуктов. В первую очередь потому, что в нем содержится мало лизина (аминокислота) по сравнению с животными продуктами. Зато по сравнению с бобовыми в нем больше цистеина и метионина. При отсутствии противопоказаний кунжут можно прибавлять к вегетарианскому рациону.

Снижает давление

Врачи изучили показатели крови людей, страдающих высоким давлением. Каждый день пациенты должны были съедать 2,5 г семян кунжута. Через месяц оказалось, что у них снизилось систолическое АД по сравнению с группой, получавшей плацебо. А еще кунжут содержит антиоксиданты, что предотвращает риск образования тромбов.

Чем полезен кунжут / Фото: Unsplash

Укрепляет кости

В шелухе и семенах кунжута содержится кальций. Однако у последних также есть фитиновая кислота и оксалаты, снижающие усвоение минералов. Поэтому нужно знать, как правильно есть кунжут, чтобы усваивался кальций. Сначала семена замачивают, а затем обжаривают. Если кунжут прорастить, то можно снизить почти вдвое количество оксалатов и фитиновой кислоты.

Поддерживает здоровье крови

Нашему организму очень нужны витамин В6 и железо, участвующие в выработке эритроцитов. В кунжуте эти вещества тоже содержатся. А еще в семенах мало углеводов, зато много белков и полезных жиров, что способствует контролю уровня сахара. Отдельно важно рассказать о пинорезиноле. Это вещество угнетает действие мальтазы (пищеварительного фермента), что также способствует уменьшению сахара в крови.

Усиливает иммунитет

В семенах кунжута содержатся цинк, железо, медь, селен, витамин В6 и витамин Е, которые нужны организму для развития. К примеру, благодаря цинку происходит развитие и активизация определенных лейкоцитов, распознающих микробы и атакующих их.

Уменьшает воспаление

Пациенты с заболеваниями почек ежедневно в течение трех месяцев употребляли смесь из 6 г кунжута, тыквы и 18 г семян льна. Оказалось, что маркеры их воспаления значительно снизились. Ученые связывают противовоспалительные свойства кунжута с сезамином — специфическим соединением, которого много и в семенах, и в масле.

В нем много антиоксидантов

С добавлением в рацион кунжута связана антиоксидантная активность в крови. Благодаря лигнатам в составе семян помогает бороться с окислительным стрессом, из-за которого в организме появляется немало проблем. А еще в кунжуте содержится гамма-токоферол. Это особая вариация витамина Е, защищающая работу сердечно-сосудистой системы.

Снимает боль

Кунжут приносит пользу суставам через сезамин, который действует как противовоспалительный и антиоксидантный элемент, защищающий хрящи. Было проведено двухмесячное исследование, в котором люди с артритом коленного сустава ежедневно употребляли пять столовых ложек порошка из семян кунжута вместе с медикаментами. Боли в коленях у пациентов, которым дополнительно давали кунжут, снизились гораздо больше, чем у тех, кто только принимал лекарства.

Кому нельзя есть семена кунжута

Как правильно есть кунжут / Фото: Unsplash

Хотя кунжут очень полезен, все же увлекаться им не стоит. При неконтролируемом употреблении могут возникать проблемы со здоровьем у людей, имеющих заболевания печени и желудка. Врачи не всегда советуют употреблять кунжут беременным, ведь может возникнуть аллергическая реакция, появится тошнота.

Как правильно есть кунжут

Семена кунжута добавляют в готовые блюда или делают на основе продукта разнообразные пасты. Белый кунжут используют для изготовления растительного масла и для приготовления различных блюд. Он отлично подходит для салатов.

Черный кунжут содержит больше кальция и антиоксидантов, его обычно добавляют в десерты, выпечку.

В арабских странах популярна паста тахини на основе кунжута, к которой добавляют разнообразные специи, оливковое масло, воду, лимонный сок. Тахини добавляют в мясные и вегетарианские блюда.

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