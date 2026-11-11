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Десять пород собак, которые обожают своих хозяев, и три, требующие особого терпения
Собаки могут по-разному проявлять любовь к своим хозяевам. Одни постоянно пытаются быть рядом, радуются каждой совместной прогулке и унывают, когда остаются дома сами. Другие ведут себя более сдержанно, но в то же время очень привязываются к семье и готовы защищать ее при любых обстоятельствах.
Многое зависит от породы, воспитания и индивидуального характера животного. Например, золотистые ретриверы и лабрадоры обычно легко находят общий язык с людьми, а хаски или таксы могут заставить владельца приложить немало усилий при дрессировке.
Мы собрали 10 пород собак, известных своей преданностью и привязанностью к людям. Также рассказываем о трех четырехлапых любимцах, характер которых подойдет далеко не каждому.
Золотистый ретривер
Золотистого ретривера сложно представить в стороне от семейных дел. Эти собаки любят компанию, охотно играют с детьми, встречают хозяев у дверей и радуются даже обычной прогулке вместе.
У ретриверов обычно покладистый характер, они хорошо учатся и быстро привыкают к домашним правилам. Именно поэтому эта порода часто выбирается семьями. Правда, золотистому ретриверу нужно внимание: если надолго оставлять его самого, собака может скучать и скучать.
Лабрадор-ретривер
Лабрадоры известны своей общительностью. Они быстро привязываются к людям, любят играть и охотно знакомятся с новыми друзьями. Такая собака обычно с удовольствием сопровождает хозяина на прогулках, в поездках и даже во время обычных домашних дел.
Лабрадоры сообразительны, поэтому их несложно учить командам. Однако в молодом возрасте они бывают очень непоседливыми. Если собаке не хватит движения, она вполне может найти себе развлечение самостоятельно — например, погрызть обувь или перевернуть вещи в доме. Потому регулярные прогулки и активные игры для этой породы обязательны.
Боксер
Не стоит судить о боксерах только по их крепкому телосложению. На самом деле это веселые, общительные собаки, очень любящие свою семью. Они охотно играют, нуждаются в общении и часто пытаются привлечь внимание хозяина.
Боксеры могут хорошо ладить с детьми, особенно если с детства приучать их к правилам поведения. В то же время у представителей этой породы много энергии. Без достаточной активности они могут становиться слишком возбужденными, поэтому владельцам придется регулярно находить время для прогулок и занятий.
Кавалер-кинг-чарльз-спаниель
Если вам нравятся собаки, которые любят проводить время рядом с человеком, стоит присмотреться к кавалер-кинг-чарльз-спаниелю. Эти небольшие любимцы обожают внимание, охотно усаживаются у хозяина на диване и нередко ходят за ним по всей квартире.
Кавалеры обычно легко приспосабливаются к жизни в семье, хорошо общаются с детьми и другими животными. Они не нуждаются в чрезмерных физических нагрузках, но без общения и внимания чувствуют себя некомфортно. Длительное одиночество такие собаки переносят тяжело.
Шетландская овчарка
Шетландская овчарка, или шелти, — одна из самых сообразительных и внимательных пород. Эти собаки быстро запоминают команды, внимательно следят за хозяином и хорошо ощущают перемены в его поведении.
Шелти часто привязываются к одному члену семьи особенно сильно. Они любят общие занятия и нуждаются в регулярной умственной нагрузке. В то же время у этой породы есть особенность, о которой следует знать заранее: шелти могут много лаять, особенно когда волнуются или пытаются привлечь внимание.
Пиренейская горная собака
Эта крупная пушистая собака производит впечатление настоящего охранника. И небезосновательно: пиренейские горные собаки сначала использовали для защиты скота, поэтому они привыкли самостоятельно оценивать ситуацию и принимать решения.
К членам своей семьи эти любимцы обычно относятся очень нежно. Они могут быть терпеливы с детьми и внимательно следить за происходящим дома. Однако из-за независимого характера пиренейцы не всегда спешат выполнять команды. Их воспитание нуждается в последовательности, а для комфортного содержания желательно иметь достаточно простора.
Акита-ину
Акита-ину — порода, представителей которой часто называют символом собачьей преданности. Эти собаки могут очень сильно привязываться к хозяину, хотя не всегда демонстрируют чувство так открыто, как ретриверы или спаниели.
С незнакомцами акиты обычно обращаются сдержанно, а к собственной семье относятся внимательно и преданно. В то же время они носят независимый характер и требуют правильного воспитания. Будущим владельцам следует позаботиться о ранней социализации и научиться устанавливать четкие правила поведения.
Венгерская выжла
Венгерская выжла — настоящий компаньон для тех, кто любит проводить много времени со своей собакой. Представители этой породы настолько привязываются к людям, что нередко ходят за хозяином буквально по пятам. Именно поэтому их часто называют собаками-липучками.
Выжлые любят объятия, совместные прогулки и активные игры. Они очень подвижны, поэтому обычного короткого выгула им недостаточно. Еще один нюанс — такие собаки плохо переносят длительное одиночество. Если хозяева большую часть дня проводят вне дома, вижла может испытывать сильный стресс.
Длинношерстные круги
Когда известны своим спокойным характером и способностью хорошо ладить с людьми. Они часто становятся отличными семейными собаками, ведь любят детей, быстро учатся и внимательно относятся к настроению хозяев.
Эта порода нуждается в общении и регулярных прогулках. Когда с удовольствием выполняют команды, участвуют в общих занятиях и любят чувствовать себя частью семьи. Отдельного внимания требует их длинная густая шерсть, которую нужно регулярно расчесывать.
Ньюфаундленд
Ньюфаундленд часто называют хорошим великаном. С этим трудно поспорить: несмотря на внушительные размеры, такие собаки обычно спокойны, терпеливы и дружелюбны. Они сильно привязываются к семье и нередко хорошо ладят с детьми.
Ньюфаундленды любят быть рядом с людьми, но не относятся к слишком суетливым породам. В то же время, будущим владельцам стоит учесть несколько практических моментов: большой собаке нужно много места, качественное питание и регулярный уход за шерстью. Содержание такого любимца может быть достаточно затратным.
3 породы собак, которые могут испытать терпение владельцев
Не все собаки готовы беспрекословно выполнять команды или часами лежать рядом с хозяином. Некоторые породы обладают сильными природными инстинктами, любят самостоятельность и требуют значительно больше внимания к воспитанию.
Сибирский хаски
Хаски вряд ли подойдет человеку, мечтающему о спокойной собаке, которая большую часть дня проводит на диване. Представители этой породы очень активны, выносливы и любят двигаться. Их выводили для работы в упряжке, поэтому потребность в регулярных физических нагрузках заложена в них природой.
Еще одна особенность хаски — независимость. Такая собака может не спешить выполнять команду, особенно если вокруг есть что-нибудь интереснее. К тому же хаски склонны к побегу, любят копать и могут громко выть.
Владельцу придется уделять много времени прогулкам, тренировкам и активным играм. Без должной нагрузки собака будет скучать, а это нередко приводит к нежелательному поведению дома.
Бигль
На первый взгляд бигль кажется идеальным домашним любимцем: небольшой, дружелюбный и очень общительный. Однако за милыми глазами скрывается настоящий охотник с чудесным обонянием.
Если бигль почувствует интересный запах, он может полностью сосредоточиться на его поиске и перестать реагировать на владельца. Поэтому во время прогулок важно следить за собакой и не отпускать ее с поводка в опасных местах.
Бигли тоже любят подавать голос. Они могут лаять или выть, когда остаются сами или чувствуют скуку. Чтобы избежать проблем с поведением, собаке нужны регулярные занятия, достаточно движения и внимание владельца.
Такса
Небольшие размеры таксы могут производить ложное впечатление, что с ней не возникнет никаких проблем. На самом деле представители этой породы носят достаточно сильный характер. Их выводили для охоты на животных в норах, поэтому таксы смелы, упорны и привыкли действовать самостоятельно.
При дрессировке они могут проявлять упрямство и не всегда выполняют команды с первого раза. Некоторые таксы также склонны к громкому лаю и ревности к хозяину.
Воспитывать такую собаку нужно последовательно, используя поощрения и короткие регулярные тренировки. Важно также следить за физической нагрузкой: из-за особенностей строения позвоночника также нежелательно часто прыгать с высоких поверхностей или преодолевать много лестниц.
Как выбрать собаку, которая подойдет именно вам
Прежде чем заводить собаку, стоит подумать, сколько времени вы сможете уделять прогулкам, обучению и уходу за животным. Даже самый ласковый любимец нуждается во внимании, а активные породы могут потребовать нескольких часов движения ежедневно.
Для семей с детьми часто рассматривают золотистых ретриверов, лабрадоров и ньюфаундлендов. Если вам нравятся длительные прогулки, бег и походы, можно присмотреться к венгерской вижле. Тем, кто ищет небольшую собаку-компаньона, может подойти кавалер-кинг-чарльз-спаниель.
В то же время не следует выбирать животное только по описанию породы. Даже собаки с одинаковой родословной могут носить разные характеры. На поведение влияют воспитание, социализация, условия жизни и опыт.
Перед принятием решения лучше пообщаться с заводчиком или работниками убежища, узнать особенности конкретного животного и оценить, сможете ли вы обеспечить ему надлежащий уход.
FAQ
Какая порода собак считается самой преданной?
Среди самых преданных пород часто называют акита-ину, золотистый ретривер, лабрадор и ньюфаундленд. Они по-разному проявляют расположение: одни постоянно ищут общения с хозяином, другие ведут себя более сдержанно, но формируют очень прочную связь с семьей. В то же время многое зависит от характера конкретной собаки и ее воспитания.
Какие породы собак лучше всего подходят для семей с детьми?
Для семей с детьми часто рекомендуют золотистых ретриверов, лабрадоров, ньюфаундлендов и боксеров. Обычно эти собаки общительны, терпеливы и хорошо учатся. Однако даже самый хороший любимец нуждается в воспитании, а детей нужно научить правильно обращаться с животным. Маленьких детей не следует оставлять с собакой без присмотра взрослых.