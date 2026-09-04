Десять причесок, которые мгновенно омолаживают женщин после 60: стилисты назвали самые эффектные варианты

Стильные прически для женщин после 60 лет / © pexels.com

Реклама

Особенно это актуально после 60 лет, когда структура волос может изменяться, а пряди часто становятся более тонкими и сухими.

Парикмахеры советуют обращать внимание не столько на возраст, сколько на густоту, текстуру волос, форму лица и желаемый уровень ухода. Современные прически для женщин после 60 могут быть как короткими, так и длинными — главное, чтобы они создавали движение, легкость и гармонично обрамляли лицо.

Реклама

Вот 10 вариантов стрижек и причесок, которые помогут создать свежий и современный образ.

Реклама

Текстурированная стрижка пикси

Пикси давно стала одной из самых популярных коротких стрижек для женщин после 60. Но вместо совершенно гладкой формы стоит попробовать текстурированный вариант с прядями разной длины.

Слои придают волосам движения и помогают создать дополнительный объем в верхней части головы. Это особенно уместно, если волосы стали тоньше.

Еще одно преимущество пикси — простота укладки. Для повседневного образа часто достаточно небольшого количества текстуровочного средства, чтобы выделить отдельные пряди.

Длинные слои с косой челкой

Необязательно коротко стричь волосы после 60 лет. Если вам нравится длина и волосы достаточно густые, прекрасным решением могут стать мягкие многослойные пряди.

Реклама

Слои убирают излишнюю тяжесть и делают прическу более подвижной. А косая челка создает мягкую асимметричную линию у лица.

Такой вариант хорошо подходит тем, кто хочет сохранить длину, но стремится сделать образ более легким и современным.

Классический боб с объемом

Боб остается беспроигрышным вариантом для женщин всех возрастов. После 60 особенно удачно выглядит форма от подбородка до плеч с дополнительным объемом у корней.

Правильно подобранная длина помогает создать более четкий контур лица, а легкая текстура не позволяет стрижке выглядеть слишком сурово.

Реклама

Если волосы тонкие, стилист может добавить деликатные слои или сделать слегка удлиненную переднюю часть. Для укладки подойдет круглая щетка, которая поможет приподнять волосы у корней.

Мягкие волны до плеч

Легкие волны — еще один способ визуально сделать волосы более густыми. В отличие от мелких завитков, большие мягкие волны выглядят естественно и придают прическе динамики.

Длина до плеч позволяет сохранить женственность образа, но не создает чрезмерной нагрузки на тонкие волосы.

Для создания волн можно использовать плойку с большим диаметром, бигуди или даже заплести слегка влажные волосы перед сном.

Небрежный лоб

Лоб — это удлиненный вариант боба, а его более расслабленная версия отлично подходит тем, кто не хочет слишком короткой стрижки.

Многослойность и немного несовершенная текстура делают прическу современной и придают волосам движения. Длина примерно до ключиц или чуть ниже позволяет экспериментировать с укладкой.

Такую стрижку можно носить прямой, волнистой или просто высушивать естественным способом, если текстура волос это позволяет.

Короткие кудри с объемом на макушке

Обладательницам вьющихся волос совсем не обязательно бороться с естественной текстурой. Напротив, правильно сформированные локоны могут стать главным преимуществом образа.

Короткая стрижка с акцентом на объем в верхней части головы визуально вытягивает силуэт и привлекает внимание к глазам.

Важно, чтобы форму подбирал мастер, хорошо работающий с кудрями, ведь после высыхания они могут значительно изменять свою длину и форму.

Перистые слои с подкрученными кончиками

Многослойные перистые пряди возвращают в прическу легкость и движение. Особенно интересны они, если кончики направить наружу.

Такая техника создает мягкий контур вокруг лица и придает образу игривости. При этом прическа не выглядит слишком суровой или статической.

Чтобы получить характерную форму, при сушке можно использовать круглую щетку, направляя кончики волос наружу.

Французский боб к подбородку

Французский боб — выбор для тех, кто хочет одновременно элегантную и неприхотливую прическу.

Длина до подбородка создает четкий силуэт, а легкая небрежность и мягкая текстура не дают обиду выглядеть слишком строго.

Более короткая длина также может визуально сделать тонкие волосы более густыми. Особенно эффектно французский боб смотрится с небольшой волной или зачесанной набок прядью.

Многослойная короткая стрижка с легкой челкой

Если хочется короткой прически, но классическая пикси кажется слишком смелая, стоит обратить внимание на многослойную короткую стрижку.

Воздушная, тонкая челка мягко обрамляет лоб, а слои придают волосам текстуры. Такая форма не требует сложной укладки и хорошо подходит для современного повседневного образа.

Главный секрет — избегать слишком жестких линий. Мягкие переходы и легкая текстура делают прическу более естественной.

Стрижка к ключицам с прядями у лица

Для тех, кто не хочет расставаться с длиной, отличным вариантом станет стрижка к ключицам с обрамляющими лицо многослойными прядями.

Она дает достаточно длины для разнообразной укладки, но одновременно не позволяет волосам выглядеть тяжело.

Пряди у лица обращают внимание на глаза, скулы и улыбку. А носить такую прическу можно по-разному: выпрямить волосы, сделать легкие волны или просто заправить их за уши.

Как выбрать прическу после 60 лет

Нет универсальной стрижки, которая все равно хорошо подойдет каждой женщине. Важно учитывать форму лица, густоту и текстуру волос, а также то, сколько времени вы готовы тратить на ежедневную укладку.

Если волосы стали тоньше, стилисты часто советуют обращать внимание на бобы, лбы, короткие текстурированные стрижки и мягкие слои, создающие иллюзию большей густоты. В то же время чрезмерное прореживание кончиков или тяжелая одноуровневая форма могут сделать тонкие волосы визуально еще реже.

Также не стоит считать, что после 60 лет волосы обязательно должны быть короткими. Длина может оставаться любой, если она соответствует типу волос, чертам лица и вашему личному стилю.

Лучшая прическа — та, в которой вы чувствуете себя уверенно. Омолаживающий эффект не обязательно означает попытку выглядеть моложе на десятки лет. Современная форма, здоровый блеск, естественное движение и правильно подобранная длина уже способны заметно освежить образ.

FAQ

Какие прически молодят женщины после 60 лет?

Чаще всего для свежего и современного образа выбирают текстурированные пикси, бобы, лоб, мягкие волны, многослойные стрижки и прически с обрамляющими прядями. Они придают волосам движения, помогают создать объем и делают контуры прически более мягкими.

Какая стрижка лучше подходит женщинам после 60 лет?

Универсального варианта нет. Для тонких волос могут хорошо подойти боб, лоб или короткая многослойная стрижка, а обладательницам густых или кудрявых волос можно оставить больше длины. При выборе следует учитывать форму лица, структуру волос и желаемое время для укладки.

Новости партнеров

Новости партнеров