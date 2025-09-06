Десять самых удивительных мировых рекордов, которые трудно представить

10 самых удивительных мировых рекордов / © unsplash.com

Реклама

ТСН.ua собрал для вас десять самых удивительных достижений, официально попавших в Книгу рекордов Гиннеса.

Самый длинный поцелуй

В 2013 году тайская пара поцеловалась непрерывно 58 часов, 35 минут и 58 секунд. Вряд ли это был романтический момент — скорее настоящий марафон выносливости.

Самая большая коллекция резиновых уток

Американка Шарлотта Ли имеет более 9000 уточек разных форм и размеров. Ванная комната такой коллекционерки точно смотрится как небольшой парк аттракционов.

Реклама

Самый быстрый бег… на руках

Японец Кацуми Тамакоши пробежал 100 метров за 15,86 секунды, используя только руки. Это не просто удивительно, но и поражает физическую подготовку.

Наибольшее количество ложек на теле

Этбар Еличкаев из Грузии удержал на своем теле 50 металлических ложек. Настоящий магнит в человеческом облике!

Самый длинный ноготь на руке

Индеец Шридахар Чиллал отращивал ногти на левой руке 66 лет. Их суммарная длина достигла более 9 метров.

Самая большая пицца в мире

В 2012 году в Италии приготовили пиццу площадью 1261 м2. И главное — она была безглютеновой. Такой “тарелки” хватило бы на целый город.

Реклама

Самый длинный поезд из хот-догов

В США приготовили цепь хот-догов длиной более 200 метров. Это настоящий калорийный экспресс!

Наибольшее количество футболок на одном человеке

Сане Батор из Словакии смог надеть на себя 252 футболки одновременно. Весили они более 100 килограммов. Похоже, стирать после такого эксперимента пришлось неделю.

Наибольшее число кубиков Рубика, собранных под водой

Юноша из Китая решил 11 кубиков Рубика, находясь под водой. Это не только рекорд, но и тренировка легких.

Наибольшее количество татуировок при жизни

Люк Ирвинг из Новой Зеландии укрыл все тело татуировками. Его даже прозвали “живым произведением искусства”.

Реклама

Мировые рекорды — это не всегда о спорте или серьезных достижениях. Иногда они отражают человеческую креативность, упрямство и желание выделиться. Кто-то коллекционирует уточек, кто-то тренируется бегать на руках, а кто-то способен целоваться двое с половиной суток. И все это часть большой мозаики под названием “человеческая уникальность”.