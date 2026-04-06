Эти вещи категорически нельзя делать на Пасху: иначе навлечете беду

Соблюдение правил Страстной недели и праздничных дней гарантировало гармонию в семье и успех в хозяйстве на весь год.

Страстная пятница

Этот день — самый скорбный в церковном календаре, ведь он посвящен распятию и смерти Иисуса Христа. Народная мудрость накладывала на Страстную пятницу строгие ограничения: убирать, стирать, работать в саду нельзя. Считалось, что любые бытовые дела в этот день отпугивают удачу и счастье из дома.

Есть и редкие приметы: нельзя расчесывать волосы, чтобы не потерять жизненную силу и здоровье. Тишина, умеренные разговоры, отказ от музыки и развлечений — это не только проявление уважения к религиозному празднику, но и способ оградить дом от негативной энергии.

Важным символом является ива. Освященные веточки хранили за иконами, а старые — сжигали, очищая дом от всего плохого. Ива как одно из первых пробужденных весенних растений традиционно считалась оберегом здоровья и жизненной силы.

Большая суббота

Этот день посвящен ожиданию праздника и подготовке праздничной корзины. Народные приметы считали цвет яиц в корзине очень важным: светлые пасхальные яйца притягивают позитив, темные могут принести печальные новости.

Воду, в которой варили яйца, не выливали — ею умывали лицо детям и девушкам, чтобы быть здоровыми и красивыми. Самшит, которым украшали корзину, символизирует бессмертие и защищает от сглаза. Веточки ставили у двери или вплетали в корзину как надежный оберег.

Светлое Воскресение

Воскресенье — кульминация празднования. Любой физический труд или уборка в этот день строго запрещена — считалось, что подметание «выметает» счастье и благополучие из дома. Поле и огород тоже должны были отдыхать.

Особое благословение получает первый человек, возвращающийся из утреннего богослужения. Освященной писанкой касались животных, стен дома и плодовых деревьев, чтобы обеспечить плодородие и защиту имущества.

Интересна народная примета относительно яиц: девушка, которая хочет выйти замуж, считала яйца на столе — парное количество обещало свадьбу в этом году. Новая одежда на праздничную трапезу приносила финансовый успех и обновляла энергетику. Долго спать в этот день нельзя — иначе лень и болезни будут преследовать круглый год.

Обливаемый понедельник

Первый день после Пасхи наполнен магией. Быть облитым водой — символ очищения от грехов, болезней и устаревшего негатива. Чем больше воды, тем больше везения в жизни.

Для девушек это знак быстрого замужества и крепкого здоровья, для ребят — расположение противоположного пола. После обряда продолжали посещать родственников и обмениваться писанками. Первым домой должен был заходить мужчина — это приносило семье стабильность и мир. Такие традиции не только сохраняли социальные связи, но и поддерживали согласие в обществе.