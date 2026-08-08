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Десять вещей, которые нельзя стирать вместе с полотенцами — эта ошибка портит вашу одежду
Казалось бы, что может быть проще: скачать стиральную машину, добавить порошок и нажать кнопку «Старт». Но именно такая привычка может снизить срок службы любимых вещей.
Полотенца кажутся универсальными для стирки, они изготовлены из прочной ткани и регулярно контактируют с водой. Однако их структура существенно отличается от большинства одежды: они более толстые, тяжелые, активно впитывают влагу и оставляют ворс. Поэтому некоторые вещи после совместной стирки могут потерять форму, цвет или повредиться.
В SouthernLiving рассказали, какие вещи лучше никогда не класть в барабан вместе с полотенцами.
Почему не стоит стирать полотенца вместе со всей одеждой
Полотенца нуждаются в ином уходе, чем большинство вещей в гардеробе. Обычно их стирают при более высокой температуре, чтобы эффективнее удалить запахи и загрязнения, в то время как многие ткани нуждаются в более деликатном режиме.
Кроме того, во время стирки полотенца могут:
оставлять ворс на одежде;
тереться о нежные ткани;
поглощать красители из других вещей;
создавать дополнительную нагрузку на легкие материалы.
Именно поэтому сортировка белья перед стиркой помогает дольше хранить вещи в хорошем состоянии.
Спортивная одежда
Леггинсы, футболки для тренировок, топы и другую спортивную одежду изготавливают из синтетических материалов, требующих особого режима стирки.
Полотенца часто стирают в более горячей воде, а высокие температуры могут повредить эластичные волокна спортивной ткани. В результате одежда может потерять форму, растянуться или быстрее износиться.
Лучше: стирать спортивные вещи раздельно на деликатном режиме.
Кружева и вещи с декоративными элементами
Кружевные блузки, кружевное белье, вещи с пайетками или вышивкой могут легко повредиться при контакте с грубой поверхностью полотенец.
Волокна полотенца способны затрагивать нежные детали, из-за чего появляются затяжки или деформации.
Шелковые вещи
Шелк — одна из самых требовательных тканей в уходе. Ему требуется мягкий режим, низкая температура и деликатные средства.
Полотенца, напротив, созданы для интенсивной стирки. Их грубая текстура может повредить нежные шелковые волокна.
Не кладите вместе:
шелковые рубашки;
платки;
платья;
белье.
Джинсы
Джинсы кажутся крепкими, но стирать их вместе с полотенцами — не самая лучшая идея.
Причины:
молнии и металлические элементы могут повреждать ткань полотенец;
джинсовая ткань может линять;
тяжелые джинсы создают дополнительную механическую нагрузку.
Лучше стирать джинсы по отдельности или с подобными плотными тканями.
Черная одежда
Темные вещи особенно страдают от соседства с полотенцами.
Светлый ворс от полотенца легко прилипает к черной ткани, из-за чего одежда выглядит старой и неряшливой.
Особенно это заметно на:
черных футболках;
свитерах;
спортивной одежде.
Синтетические одежды
Полиэстер, акрил и другие синтетические ткани могут быстро терять хороший вид после контакта с грубыми полотенцами.
Трение во время стирки способствует появлению:
колтунцев;
потертостей;
деформации ткани.
Детская одежда
Детские вещи нуждаются в более деликатном уходе, ведь они контактируют с чувствительной кожей.
Их лучше стирать отдельно:
с мягким средством;
без агрессивных режимов;
без лишнего трения.
Микрофибра
Салфетки и вещи из микрофибры имеют уникальную структуру, притягивающую пыль, грязь и мелкие частицы.
Если стирать их вместе с полотенцами, они могут покрыться ворсом и утратить свои свойства.
Особенно это важно для:
салфеток для уборки;
автомобильных полотенец;
тканей для стекла.
Шерстяные вещи
Свитера, шарфы и другие шерстяные изделия требуют более холодной воды и очень деликатного режима.
Стирка вместе с полотенцами может привести к:
усадки;
утраты формы;
повреждение структуры волокон.
Купальники
Купальники изготавливаются из материалов, которые должны сохранять эластичность.
Горячая вода, сильное трение и тяжелые полотенца могут постепенно разрушать ткань, поэтому купальник быстрее растягивается.
Как правильно стирать полотенца, чтобы они оставались мягкими
Чтобы полотенца дольше служили:
стирайте их отдельно от деликатной одежды;
не перегружайте барабан стиральной машины;
используйте подходящий режим;
не добавляйте слишком много кондиционера — он может снизить способность ткани поглощать воду;
хорошо высушивайте полотенца после стирки.
Также следует разделять разные типы полотенец. Например, кухонные полотенца лучше не смешивать с банными из-за разницы в использовании и возможных загрязнений.
FAQ
Можно ли стирать полотенца вместе с одеждой?
Иногда это возможно, если вещи имеют схожий состав ткани и одинаковые требования к температуре стирки. Но в общем лучше стирать полотенца отдельно, ведь они тяжелее, оставляют ворс и нуждаются в другом режиме ухода.
Что нельзя стирать вместе с полотенцами?
Не рекомендуется стирать вместе с полотенцами шелк, шерсть, спортивную одежду, джинсы, черные вещи, синтетику, микрофибру, детскую одежду, кружево и купальники. Эти ткани могут повредиться из-за трения, высокой температуры или ворса от полотенец.