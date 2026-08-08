Что нельзя стирать с полотенцами / © pexels.com

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Полотенца кажутся универсальными для стирки, они изготовлены из прочной ткани и регулярно контактируют с водой. Однако их структура существенно отличается от большинства одежды: они более толстые, тяжелые, активно впитывают влагу и оставляют ворс. Поэтому некоторые вещи после совместной стирки могут потерять форму, цвет или повредиться.

В SouthernLiving рассказали, какие вещи лучше никогда не класть в барабан вместе с полотенцами.

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Почему не стоит стирать полотенца вместе со всей одеждой

Полотенца нуждаются в ином уходе, чем большинство вещей в гардеробе. Обычно их стирают при более высокой температуре, чтобы эффективнее удалить запахи и загрязнения, в то время как многие ткани нуждаются в более деликатном режиме.

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Кроме того, во время стирки полотенца могут:

оставлять ворс на одежде;

тереться о нежные ткани;

поглощать красители из других вещей;

создавать дополнительную нагрузку на легкие материалы.

Именно поэтому сортировка белья перед стиркой помогает дольше хранить вещи в хорошем состоянии.

Спортивная одежда

Леггинсы, футболки для тренировок, топы и другую спортивную одежду изготавливают из синтетических материалов, требующих особого режима стирки.

Полотенца часто стирают в более горячей воде, а высокие температуры могут повредить эластичные волокна спортивной ткани. В результате одежда может потерять форму, растянуться или быстрее износиться.

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Лучше: стирать спортивные вещи раздельно на деликатном режиме.

Кружева и вещи с декоративными элементами

Кружевные блузки, кружевное белье, вещи с пайетками или вышивкой могут легко повредиться при контакте с грубой поверхностью полотенец.

Волокна полотенца способны затрагивать нежные детали, из-за чего появляются затяжки или деформации.

Шелковые вещи

Шелк — одна из самых требовательных тканей в уходе. Ему требуется мягкий режим, низкая температура и деликатные средства.

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Полотенца, напротив, созданы для интенсивной стирки. Их грубая текстура может повредить нежные шелковые волокна.

Не кладите вместе:

шелковые рубашки;

платки;

платья;

белье.

Джинсы

Джинсы кажутся крепкими, но стирать их вместе с полотенцами — не самая лучшая идея.

Причины:

молнии и металлические элементы могут повреждать ткань полотенец;

джинсовая ткань может линять;

тяжелые джинсы создают дополнительную механическую нагрузку.

Лучше стирать джинсы по отдельности или с подобными плотными тканями.

Черная одежда

Темные вещи особенно страдают от соседства с полотенцами.

Светлый ворс от полотенца легко прилипает к черной ткани, из-за чего одежда выглядит старой и неряшливой.

Особенно это заметно на:

черных футболках;

свитерах;

спортивной одежде.

Синтетические одежды

Полиэстер, акрил и другие синтетические ткани могут быстро терять хороший вид после контакта с грубыми полотенцами.

Трение во время стирки способствует появлению:

колтунцев;

потертостей;

деформации ткани.

Детская одежда

Детские вещи нуждаются в более деликатном уходе, ведь они контактируют с чувствительной кожей.

Их лучше стирать отдельно:

с мягким средством;

без агрессивных режимов;

без лишнего трения.

Микрофибра

Салфетки и вещи из микрофибры имеют уникальную структуру, притягивающую пыль, грязь и мелкие частицы.

Если стирать их вместе с полотенцами, они могут покрыться ворсом и утратить свои свойства.

Особенно это важно для:

салфеток для уборки;

автомобильных полотенец;

тканей для стекла.

Шерстяные вещи

Свитера, шарфы и другие шерстяные изделия требуют более холодной воды и очень деликатного режима.

Стирка вместе с полотенцами может привести к:

усадки;

утраты формы;

повреждение структуры волокон.

Купальники

Купальники изготавливаются из материалов, которые должны сохранять эластичность.

Горячая вода, сильное трение и тяжелые полотенца могут постепенно разрушать ткань, поэтому купальник быстрее растягивается.

Как правильно стирать полотенца, чтобы они оставались мягкими

Чтобы полотенца дольше служили:

стирайте их отдельно от деликатной одежды;

не перегружайте барабан стиральной машины;

используйте подходящий режим;

не добавляйте слишком много кондиционера — он может снизить способность ткани поглощать воду;

хорошо высушивайте полотенца после стирки.

Также следует разделять разные типы полотенец. Например, кухонные полотенца лучше не смешивать с банными из-за разницы в использовании и возможных загрязнений.

FAQ

Можно ли стирать полотенца вместе с одеждой?

Иногда это возможно, если вещи имеют схожий состав ткани и одинаковые требования к температуре стирки. Но в общем лучше стирать полотенца отдельно, ведь они тяжелее, оставляют ворс и нуждаются в другом режиме ухода.

Что нельзя стирать вместе с полотенцами?

Не рекомендуется стирать вместе с полотенцами шелк, шерсть, спортивную одежду, джинсы, черные вещи, синтетику, микрофибру, детскую одежду, кружево и купальники. Эти ткани могут повредиться из-за трения, высокой температуры или ворса от полотенец.

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