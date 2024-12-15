Дети грызут ногти: в чем причина и как с этим бороться

По мнению специалистов, привычка грызть ногти чаще всего возникает из-за психического и интеллектуального напряжения.

Привычка грызть ногти или онигофагия – это один из вариантов плохих привычек, которые могут формироваться у детей, чаще от 3 до 7 лет.

Это довольно распространенная проблема. В среднем, каждый третий ребенок в возрасте от 3 до 10 лет имел эту привычку. На сегодняшний день ученые указывают на генетическую предрасположенность: дети, родители которых грызли ногти, значительно чаще грызут ногти тоже.

Часто ребенок грызет ногти неосознанно, чувствуя скуку или беспокойство. Но иногда это может быть признаком более серьезных скрытых проблем, таких как тревожность, синдром дефицита внимания с гиперактивностью или обсессивно-компульсивное расстройство. Однако не делайте поспешных выводов: если ребенок грызет ногти, обычно это не указывает на наличие расстройства и нужно обратить внимание на другие симптомы.

Такую привычку следует рассматривать не как просто дурное поведение, а смотреть глубже. Если бороться только с симптомом, например, намазывать ногти специальным средством, проблема не исчезнет, а вместо нее может появиться новая навязчивая привычка.

Как помочь детям, которые грызут ногти

Если говорить о борьбе именно с привычкой, то важно следить за состоянием ногтей, то есть постоянно подрезать их (короткие ногти сложнее грызть). Если ребенок грызет ногти на большом пальце: можно использовать пластырь, чтобы изолировать его.

Наносите специальный лак, который имеет горький вкус и делает процесс кусания ногтей очень неприятным.

Также специалисты советуют приобрести игрушку антистресс или иметь жвачку без сахара, коробочку с натуральными леденцами, это поможет отвлечься.

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