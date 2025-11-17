Девочка умерла в психиатрической больнице, куда ее направили из-за страшных сновидений

12-летняя Миа Лукас / © dailymail.co.uk

В Англии началось расследование обстоятельств смерти 12-летней Мии Лукас, умершей в больнице менее чем через три недели после того, как ее госпитализировали в соответствии с Законом о психическом здоровье из-за острого психотического эпизода.

Об этом пишет Daily Mail.

Как известно Миа была жизнерадостной девочкой из Арнольда (Ноттингемшир). Она мечтала стать ветеринаром или открыть салон красоты. На слушаниях установили, что девочка испытывала «интенсивную» словесную и физическую травлю в средней школе. Вероятно, это привело к ее психической перегрузке. Поведение девочки стало резко ухудшаться: она стала раздражительной, агрессивной матери (33-летней Хлои Гейз) и начала слышать голоса.

Миа слышала голоса, которые «говорили ей, что ей нужно попасть в рай, иначе что-то плохое произойдет с членами ее семьи». Она пыталась схватить кухонные ножи, а также верила, что у нее в ухе есть «жучок» и что в спальне работает аппарат для слежки.

31 декабря 2023 года Мию доставили в медицинский центр Квинз, где у нее начались галлюцинации о «мужчинах в черных комбинезонах». Она пыталась выпить дезинфицирующее средство и неоднократно предпринимала попытки нанести себе вред.

4 января Миа была задержана в соответствии с Законом о психическом здоровье с диагнозом «острый психотический эпизод», поскольку представляла опасность для себя и окружающих. После того, как физические причины (например, менингит или Covid) были исключены, 9 января ее перевели в специализированное детское психиатрическое отделение — Центр Бектона в Шеффилде.

К сожалению, 29 января, только через 20 дней после перевода, Мию «обнаружили без сознания». На следующий день в больнице была констатирована ее смерть. Старший коронер Таника Роуден сообщила, что присяжным придется оценить оказанную Мии медицинскую помощь и как медики оценивали риски по самоповреждению. До госпитализации Миа не находилась под контролем служб психического здоровья детей и подростков (CAMHS).

