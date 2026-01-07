Девушка экономит тысячи долларов на аренде квартиры: как ей это удается

Алана Перриш бесплатно живет в домах других людей / © соцмережі

Тридцатилетняя американка Алана Перриш нашла способ полностью избавиться от расходов на аренду и ипотеку, превратив надзор за чужими домами в образ жизни. Девушка бесплатно проживает в домах людей, находящихся в отъездах, обеспечивая порядок в помещениях и уход за домашними животными.

Своей необычной историей женщина поделилась в TikTok.

Сейчас у Аланы нет постоянного адреса и путешествует по разным штатам, долго останавливаясь в разных районах Нью-Йорка. Такой формат дает ей полную свободу передвижений и возможность работать с любой точки страны. Однако за внешней легкостью стоит сложная административная работа: девушка ведет детальный календарь заездов, чтобы одна поездка плавно переходила в другую, и заранее согласовывает с владельцами условия чистоты и наличия стабильного интернета.

Несмотря на существенную экономию, у такой жизни есть свои вызовы, ведь Перриш фактически живет «на чемоданах». В редких случаях, когда графики заездов не совпадают, ей приходится за свой счет бронировать отели. Чаще всего она работает бесплатно, получая оплату только за особые поручения, поскольку главным бонусом для нее является самое свободное пользование жильем. Отдельным преимуществом Алана называет компанию домашних любимцев, за которыми она ухаживает с особой ответственностью.

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на такую стратегию экономии. Пока одни называют идею гениальным выходом из жилищного кризиса, другие отмечают, что постоянное изменение локаций и необходимость жить в чужом пространстве подойдет далеко не каждому из-за высокого уровня стресса и тревожности.

Напомним, стоимость аренды жилья в Украине продолжает трансформироваться. Пока западные регионы остаются самыми дорогими, в центральных областях фиксируют стремительный скачок цен.