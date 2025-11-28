Девушка имеет особенность, из-за которой мужчины исчезают после первого свидания: подробности

Девушка (иллюстративная фотография) / © Credits

Кэти Вуллс, чей рост составляет потрясающие 193 см, привлекает колоссальное внимание в интернете благодаря своему уникальному телосложению. Однако, несмотря на популярность, 27-летняя девушка одинока уже два года. Она считает, что ее высокий рост является единственным препятствием для подлинных романтических отношений.

По словам Кэти, она чувствует на себе двойной стандарт общества: ее рост является объектом фетишизации, но не принятием.

«Норма в обществе состоит в том, чтобы мужчина в отношениях был выше. Так трудно найти кого-то, кто действительно готов встречаться с кем-то выше себя», — поделилась она.

«Фантазия» на один раз

По словам Кэти, когда дело доходит до реальных свиданий, мужчины часто не могут преодолеть этот социальный барьер.

«Многие мужчины воспринимают меня как одноразовую фантазию, а потом, когда они с ней заканчивают, они не хотят оставаться. Я просто что-то, что можно добавить в список их фантазий», — объясняет Кэти.

Она добавляет, что теоретически мужчины соглашаются со знакомством, но проблема возникает, когда она становится «буквально на фут выше их» во время личной встречи. Даже те немногие партнеры, которые не испытывали проблем с ростом, проявляли к ней только фетиш-интерес, без намерений на что-то серьезное и долгосрочное.

Кэти Вуллс, рост которой 193см. / © mirror.co.uk

Жизнь «обычного человека» в высоком теле

Кэти описывает себя как «обычного человека в очень высоком теле». Она стремится найти партнера, у которого будет хорошее чувство юмора, и с которым он сможет найти общий язык, а не того, кто будет воспринимать его только как галочку в своем списке фантазий.

Высокий рост создает для Кэти и бытовые трудности. К примеру, из-за нестандартной длины ног она не может найти джинсы и ежемесячно тратит тысячи фунтов на одежду, большую часть которой приходится возвращать.

