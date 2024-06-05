Девушка не понимала, почему плохо спит, пока не установила камеру в комнате – видео и реакция Сети

Запись с камеры видеонаблюдения удивила не только хозяйку.

Девушка жаловалась на плохое самочувствие, поскольку утром просыпалась уставшей. Она не понимала причины плохого сна, поэтому решила установить камеру у себя в комнате.

Об этом говорится на странице девушки в TikTok.

"Все на ночном отдыхе", — шутливо подписала свое видео девушка.

До того, как посмотреть видео с камеры, девушка думала, что видит страшные сны, будто просыпается ночью в объятиях незнакомца в своей постели. Однако блоггерше повезло немного больше, ведь причина ее недосыпаний оказалась проще.

На видео хозяйка вместе с мужем мирно спит в окружении своих кошек. Однако в 12 часов ночи на записи появляется бунтарь, которому явно не по вкусу покой и сладкий сон семьи.

Черно-белый сибирский котенок по прозвищу Отис запрыгивает на свою хозяйку и просто атакует ее своими объятиями.

На видео можно заметить, как котенок ластится к девушке, трется об ее лицо и лапками обнимает девушку, пытающуюся поспать. Судя по таймингу записи, кот мешал своей хозяйке практически всю ночь – с 00:00 до 04:00.

Ролик заканчивается, когда на видео отображается время – 4:30 утра.

Реакция на видеозрителей

Многие признались, что не смогли бы так долго сопротивляться надоедливому питомцу и послали бы его спать в другое место.

"Честно, если бы мне мой кот не давал спать, то на одного бездомного кота стало бы больше."

"Я думал, она в конце его о стену швырнет."

"У нее дома высыпается только мужчина и сахар."

Некоторые даже позавидовали хозяйке, удивившись, насколько сильно ее котенок любит баловаться. Ведь чаще всего кота с трудом затащишь в постель, чтобы обниматься.

Напомним, украинцев ждет День летнего солнцестояния 2024 года, который состоится ровно в 23:50:20, 20 июня.

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