Девушка сделала ДНК-тест и получит почти миллион евро: что произошло

В Испании женщина сделала ДНК-тест и узнала, что ее подменили в больнице с другим ребенком сразу после рождения.

Женщина сделала ДНК-тест, который перевернул ее жизнь

Женщина сделала ДНК-тест, который перевернул ее жизнь / © Reuters

23-летняя девушка из Испании сделала ДНК-тест и обнаружила, что ее подменили с другим ребенком в больнице, где она родилась.

Об этом пишет Metro.

Молодая девушка в 19 лет узнала, что ее родители не являются ее биологическими матерью и отцом и обратилась в органы здравоохранения, чтобы выяснить, как такое возможно.

Расследование, которое длилось четыре года, подтвердило, что персонал больницы Сан-Миллан в Логроньо (на севере Испании), в 2002-м году отправил двух новорожденных домой не с теми семьями.

Чиновники объясняют такой ужасный инцидент простой невнимательностью работников.

Ситуация осложнилась известием о смерти биологической матери в 2018-м. Пока продолжались поиски истины, женщина умерла, навсегда лишив дочь шанса на встречу.

Обе девушки, пострадавшие от этой путаницы, подали иски в суд.

Испанка, которая так и не успела увидеть родную мать, просила более 3 миллионов евро компенсации за причиненную боль. Суд назначил обеим пострадавшим девушкам выплатить компенсацию по 850 тысяч евро, однако именно этой истице добавили еще 125 тысяч.

Такое решение приняли из-за ее тяжелого детства: законные родители имели инвалидность и не могли заботиться о ней, поэтому девочку воспитывала бабушка, а сама она постоянно чувствовала себя брошенной.

Компенсацию, которая может быть увеличена после подачи апелляции, будут выплачивать страховщики региональной службы здравоохранения Риохи (автономная область северной Испании — Ред.)

Ранее женщина просмотрела свидетельство о рождении впервые за 15 лет исделала открытие, ставшее вирусным.

