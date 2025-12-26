Девушка сделала ДНК-тест и получит почти миллион евро: что произошло

Женщина сделала ДНК-тест, который перевернул ее жизнь / © Reuters

Реклама

23-летняя девушка из Испании сделала ДНК-тест и обнаружила, что ее подменили с другим ребенком в больнице, где она родилась.

Об этом пишет Metro.

Молодая девушка в 19 лет узнала, что ее родители не являются ее биологическими матерью и отцом и обратилась в органы здравоохранения, чтобы выяснить, как такое возможно.

Реклама

Расследование, которое длилось четыре года, подтвердило, что персонал больницы Сан-Миллан в Логроньо (на севере Испании), в 2002-м году отправил двух новорожденных домой не с теми семьями.

Чиновники объясняют такой ужасный инцидент простой невнимательностью работников.

Ситуация осложнилась известием о смерти биологической матери в 2018-м. Пока продолжались поиски истины, женщина умерла, навсегда лишив дочь шанса на встречу.

Обе девушки, пострадавшие от этой путаницы, подали иски в суд.

Реклама

Испанка, которая так и не успела увидеть родную мать, просила более 3 миллионов евро компенсации за причиненную боль. Суд назначил обеим пострадавшим девушкам выплатить компенсацию по 850 тысяч евро, однако именно этой истице добавили еще 125 тысяч.

Такое решение приняли из-за ее тяжелого детства: законные родители имели инвалидность и не могли заботиться о ней, поэтому девочку воспитывала бабушка, а сама она постоянно чувствовала себя брошенной.

Компенсацию, которая может быть увеличена после подачи апелляции, будут выплачивать страховщики региональной службы здравоохранения Риохи (автономная область северной Испании — Ред.)

Ранее женщина просмотрела свидетельство о рождении впервые за 15 лет исделала открытие, ставшее вирусным.

Реклама

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.