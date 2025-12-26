- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 93
- Время на прочтение
- 2 мин
Девушка сделала ДНК-тест и получит почти миллион евро: что произошло
В Испании женщина сделала ДНК-тест и узнала, что ее подменили в больнице с другим ребенком сразу после рождения.
23-летняя девушка из Испании сделала ДНК-тест и обнаружила, что ее подменили с другим ребенком в больнице, где она родилась.
Об этом пишет Metro.
Молодая девушка в 19 лет узнала, что ее родители не являются ее биологическими матерью и отцом и обратилась в органы здравоохранения, чтобы выяснить, как такое возможно.
Расследование, которое длилось четыре года, подтвердило, что персонал больницы Сан-Миллан в Логроньо (на севере Испании), в 2002-м году отправил двух новорожденных домой не с теми семьями.
Чиновники объясняют такой ужасный инцидент простой невнимательностью работников.
Ситуация осложнилась известием о смерти биологической матери в 2018-м. Пока продолжались поиски истины, женщина умерла, навсегда лишив дочь шанса на встречу.
Обе девушки, пострадавшие от этой путаницы, подали иски в суд.
Испанка, которая так и не успела увидеть родную мать, просила более 3 миллионов евро компенсации за причиненную боль. Суд назначил обеим пострадавшим девушкам выплатить компенсацию по 850 тысяч евро, однако именно этой истице добавили еще 125 тысяч.
Такое решение приняли из-за ее тяжелого детства: законные родители имели инвалидность и не могли заботиться о ней, поэтому девочку воспитывала бабушка, а сама она постоянно чувствовала себя брошенной.
Компенсацию, которая может быть увеличена после подачи апелляции, будут выплачивать страховщики региональной службы здравоохранения Риохи (автономная область северной Испании — Ред.)
Ранее женщина просмотрела свидетельство о рождении впервые за 15 лет исделала открытие, ставшее вирусным.
Читайте также:
Невинная шутка разрушила семью: женщина сделала ДНК-тест и раскрыла неудобную правду
Семью не впустили в самолет из-за малоизвестного правила авиакомпаний: что случилось
Женщина купила на секондхенде сумочку за 200 грн и была шокирована ее реальной ценой