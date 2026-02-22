Девушка умерла после того, как выпила лимончелло — она думала, что у нее сильное похмелье

Отравление метанолом на Бали / © pixabay.com

На индонезийском острове Бали после употребления алкоголя скончалась 38-летняя британка Кирсти Макки. Напиток содержал метанол. Семья женщины признается, что поначалу никто не подозревал отравления, ведь симптомы указывали на сильное похмелье.

Об этом говорится в thesun.

Трагедия на Бали произошла еще в 2022 году, однако детали смерти туристки стали известны только по завершении всех экспертиз. Кирсти, которая в течение восьми лет жила на Бали вместе с женихом, выпила бутылку лимончелло вместе с подругой. Уже через несколько часов ее состояние резко ухудшилось.

Что известно об отравлении

Сначала женщина очнулась с симптомами, похожими на тяжелое похмелье. Однако впоследствии стало терять сознание. Жених срочно доставил ее в больницу, где она скончалась. Позже патологоанатомическое исследование установило причину смерти отравления метанолом.

Метанол — токсическое вещество, которое может привести к слепоте или смерти в течение 12-48 часов после употребления. Опасный спирт иногда попадает в алкоголь из-за подделок или недобросовестных продавцов, которые используют его для удешевления напитков.

Мать погибшей, 66-летняя Маргарет, рассказала, что семья долго не знала истинную причину смерти. Подруга Кирсти тоже чувствовала себя плохо, но смогла поправиться. По ее словам, дочь всегда была осторожна и покупала алкоголь только у проверенных поставщиков.

Из-за того, что бутылку после трагедии выбросили, установить источник отравления не удалось. Семья признается, что вынуждена смириться с отсутствием возможности привлечь виновных к ответственности.

После смерти дочери Маргарет начала информационную кампанию, чтобы обезопасить других туристов. Она отмечает: метанол может содержаться не только в дешевом алкоголе, но и в напитках, которые подают в барах и гостиницах.

Женщина призвала не игнорировать симптомы и не списывать резкое ухудшение самочувствия на обычное похмелье. По ее словам, в случае подозрения на отравление необходимо немедленно обращаться к врачам.

Тема опасного алкоголя снова оказалась в центре внимания после нескольких случаев массового отравления туристов в Юго-Восточной Азии, где метанол в напитках привел к многочисленным смертям.

Напомним, ранее речь шла о том, что женщина потеряла зрение после визита в бар. Врачи сначала подозревали, что она внезапно стала незрячей из-за инсульта, однако через 10 дней в ее крови обнаружили ядовитое вещество. Пациентка попала в больницу именно из-за отравления метанолом.