Девушка залезла в стиральную машинку после ссоры: это закончилось непредсказуемо

12-летняя девочка в Китае залезла в стриальную машину, чтобы «остыть» после ссоры. В результате ребенок не смог выбраться оттуда без помощи спасателей.

Ребенок поругался с матерью из-за домашнего задания, пишет Need To Know.

Инцидент произошел в городе Куншань вблизи Шанхая. В Сети опубликовали фото, на которых видны голова и руки торчащей из барабана стиральной машины девочки. Школьница подогнула ноги и села внутри барабана, оказавшись в ловушке.

«Девочка решила остыть в стиральной машине после того, как разгневалась во время спора с матерью. Она очень быстро туда залезла, но уже через несколько секунд поняла, что не может выбраться самостоятельно», — пишет издание.

Когда мама поняла, что ее дочь застряла, вызвала спасателей. Им пришлось разрезать стиральную машину, чтобы вызволить потерпевшую.

«Во время спасательной операции мы использовали одеяло, чтобы защитить верхнюю часть тела девочки. Нам пришлось применить отвертку и гидравлические ножницы, чтобы отрезать части стиральной машины», — рассказал один из спасателей.

Ранее мы писали о том, что в Испании восьмилетняя девочка застряла в стиральной машине. Ее пришлось спасать пожарным.