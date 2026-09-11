Девять причесок для женщин после 60, которые мгновенно освежают и омолаживают образ: выбор профессиональных стилистов

Модные прически для женщин после 60 лет / © pexels.com

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Но это вовсе не означает, что нужно обязательно кратко стричься или отказываться от любимой длины. Гораздо важнее найти форму, подходящую именно вашим волосам, придавать им подвижности и визуального объема, а черты лица будут мягче.

Профессиональные стилисты советуют обратить внимание на естественность. Мягкие слои, легкие волны, объем у корней и пряди вокруг лица часто выглядят гораздо современнее, чем слишком четкие линии и неподвижная укладка. Рассказываем о девяти прическах для женщин после 60 лет, которые следует взять на заметку.

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Текстурированная стрижка пикси

Пикси остается одной из популярнейших коротких стрижек для женщин после 60 лет, однако большое значение имеет ее форма. Вместо идеально приглаженных волос лучше выбирать современную текстурированную версию.

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Чуть более длинные пряди на макушке и мягко оформленные стороны придают прическе легкости. Благодаря этому волосы не кажутся «прилизанными», а сама стрижка выглядит более динамичной.

Еще одно преимущество пикси — простая укладка. Небольшого количества текстуровочного средства и сушки феном с помощью пальцев часто достаточно, чтобы придать волосам нужную форму.

Боб к подбородку с мягкими волнами

Классический боб может выглядеть совершенно по-новому, если отказаться от чрезмерной геометричности и придать волосам движения.

Длина примерно до подбородка красиво очерчивает нижнюю часть лица, а внутренние слои помогают сохранить объем. Особенно эффектно такая стрижка смотрится с мягкими, немного небрежными волнами.

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Для укладки не нужно создавать одинаковые локоны. Напротив, естественные волны разного направления делают прическу более легкой и современной.

Мягкий шег

Многослойный шег — отличная находка для тех, кому хочется больше объема и текстуры без сложной ежедневной укладки.

Секрет этой стрижки состоит в большом количестве легких слоев. Они создают движение по всей длине волос и помогают поднять его у макушки.

Шег можно адаптировать к разной длине и текстуре волос. Особенно удачно он работает тогда, когда пряди начинают терять густоту: слои помогают создать визуальное чувство более пышной прически.

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Лоб с челкой-шторкой

Не готовы к короткой стрижке? Тогда стоит присмотреться ко лбу — удлиненного боба примерно до плеч.

Эта длина оставляет достаточно возможностей для разных укладок, но одновременно не отягощает волосы так, как очень длинные пряди. Особенно гармонично лоб сочетается с челкой-шторкой.

Длинные пряди челки мягко обрамляют лицо, привлекают внимание к глазам и придают прическе современности. Это также хороший вариант для тех, кто хочет попробовать челку, но не готов к короткой густой форме.

Современный бикси

Бикси сочетает характерные черты двух популярных стрижек — боба и пикси. В результате получается короткая, но не слишком радикальная прическа.

Она имеет больше длины и подвижности, чем классический пикси, но остается легче традиционного боба. Благодаря пластам можно создать дополнительный объем, особенно в верхней части головы.

Бикси также подойдет женщинам, которые хотят постепенно перейти от длинных волос к более короткой стрижке.

Многослойная стрижка с прядями у лица

Если вы любите средние или длинные волосы, совсем не обязательно отказываться от них после 60. Вместо этого можно изменить саму форму стрижки.

Мягкие слои вокруг лица помогают избавиться от ощущения тяжести, которое иногда создает длинные волосы одной длины. Они придают подвижности и позволяют сделать акцент на скулах, глазах или линии подбородка.

Особенно полезна многослойность может быть для тонких волос, ведь правильно расположенные пряди создают впечатление большего объема.

Короткая стрижка для вьющихся волос

Природные кудри не нужно постоянно выпрямлять. Напротив, стрижка, учитывающая естественное направление завитков, может значительно упростить уход за волосами.

Короткая многослойная форма помогает кудрям лучше держать объем и красиво обрамлять лицо. Главное — не перегружать волосы средствами сильной фиксации.

Для повседневной укладки можно нанести на влажные волосы крем для локонов, аккуратно сформировать завитки руками и оставить их высыхать естественным способом или воспользоваться диффузором.

Объемная многослойная стрижка

Объем в зоне макушки способен существенно изменить восприятие всей прически. Именно поэтому многослойные стрижки средней или большей длины остаются отличным вариантом после 60 лет.

Слои помогают волосам не лежать плоско у головы, а при укладке позволяют создать мягкий природный объем.

Не стоит пытаться сделать прическу совершенно неподвижной. Легкость, упругость и движение прядей в этом случае будут только работать в пользу образа.

Стрижка с природной текстурой

Один из самых простых способов сделать прическу более современной — прекратить бороться с естественной текстурой волос.

Если пряди немного струящиеся, необязательно ежедневно выпрямлять их до идеальной гладкости. А если волосы имеют естественные кудри, можно подобрать форму, которая поможет им красиво ложиться.

Стрижка, адаптированная к природной текстуре, не только выглядит непринужденно, но и часто требует значительно меньше времени на ежедневную укладку.

Каких причесок лучше избегать после 60 лет

Возраст сам по себе не устанавливает никаких запретов по длине или форме волос. Однако некоторые варианты могут визуально тяготить образ.

Например, очень длинные волосы одной длины без слоев иногда имеют плоский вид, лишенный объема. Если вы хотите оставить длину, можно добавить мягкие слои и пряди вокруг лица.

Осторожнее следует относиться к слишком геометрическому бобу с абсолютно прямой линией среза. Особенно на тонких волосах более мягкая текстура часто выглядит более выигрышно.

Еще один вариант, который может придать образу излишней строгости, — мелкие одинаковые завитки с сильной фиксацией. Природные локоны и мягкие волны разного размера создают гораздо более легкий эффект.

То же касается густой прямой челки без движения. Альтернативой может стать челка-шторка, удлиненная косая челка или легкие текстурированные пряди у лица.

Как выбрать стрижку после 60 лет

Главный ориентир — не цифра в паспорте, а состояние и структура волос. Для тонких волос могут быть уместны формы, которые помогают зрительно увеличить густоту. Для кудрявого — стрижки, поддерживающие естественный завиток. А густым волосам слои могут придать необходимую легкость.

Также следует учитывать форму лица, привычный способ укладки и количество времени, которое вы готовы тратить на прическу каждое утро.

И самое важное: удачная стрижка после 60 не должна пытаться скрыть возраст. Ее задача — подчеркнуть черты лица, сделать волосы визуально живее и помочь вам чувствовать себя комфортно в собственном образе.

FAQ

Какие стрижки омолаживают женщин после 60 лет?

Наиболее освежающий эффект часто создают стрижки с мягкой текстурой, подвижными слоями и объемом. Среди популярных вариантов — текстурированный пикси, боб с легкими волнами, лоб с челкой-шторкой, шег и многослойные стрижки средней длины. Важно подбирать прическу в соответствии с густотой и естественной текстурой волос.

Какая стрижка лучше подходит для тонких волос после 60 лет?

Для тонких волос после 60 лет следует рассмотреть боб, текстурированный пикси, бикси или многослойную стрижку. Правильно подобранная длина и легкие слои могут помочь волосам выглядеть более густыми и создать дополнительный объем. В то же время, избыточное количество слоев на очень тонких волосах может дать противоположный результат, поэтому форму лучше подбирать индивидуально вместе со стилистом.

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