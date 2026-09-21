Девять стильных стрижек для женщин после 70 лет: современные альтернативы привычным прическам

Стрижки для женщин после 70 лет / © pexels.com

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И для этого совсем не обязательно решаться на кардинальные перемены. Современные стрижки для женщин после 70 лет — это мягкие слои, естественный объем, подвижные пряди и формы, не требующие сложной ежедневной укладки.

Собрали девять актуальных вариантов для коротких и средних волос — от пикси до удлиненного боба.

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Бикси со слоями

Не можете решить, что вам больше нравится — боб или пикси? Есть компромиссный вариант — бикси, сочетающий характерные черты обеих стрижек.

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Особенно интересен вид многослойной версии. Пряди разной длины создают движение и дополнительный объем, а мягкое обрамление лица помогает акцентировать скулы.

Еще одно преимущество бикси — универсальность. На прямых волосах стрижка может иметь аккуратный и элегантный вид, а волнистые слои придают еще больше фактурности.

Чтобы прическа хорошо держала форму, можно попросить парикмахера сделать легкие пряди у лица и мягко профилировать их в подбородочной зоне. Для повседневной укладки обычно достаточно фена и круглой щетки.

Текстурированный пикси

Пикси давно стал классикой коротких женских стрижек, однако современная версия выглядит гораздо интереснее благодаря текстуре.

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Вместо идеально приглаженных прядей — легкая небрежность, слои и объем. Такой прием особенно уместен для тонких волос: текстура помогает визуально сделать его более густым.

К тому же эта короткая стрижка для женщин после 70 лет достаточно проста в уходе. Для укладки можно использовать небольшое количество легкого мусса или текстуровочного спрея.

Длину на висках и затылке следует подбирать индивидуально в соответствии с формой лица. Еще один плюс — отрастая, текстурированный пикси может достаточно долго сохранять опрятный вид.

Мягкий шег

Стрижка шег, особенно популярной в 1970-х, снова вернулась в моду. Но сегодня она стала более мягкой и более естественной.

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Ее характерные черты — многослойность, подвижные кончики и непринужденная форма. А дополнить прическу можно популярной челкой-шторкой.

Особенно эффектный вид шег имеет на волнистых или от природы текстурированных волосах. В то же время правильно расположенные слои могут добавить объем и тонкие волосы.

Еще одно преимущество — необязательно тратить много времени на укладку. На волнистые волосы можно нанести немного средства для формирования локонов и оставить его высыхать естественным способом.

Боб с «перышками»

Классический боб можно сделать более легким и динамичным с помощью многослойных кончиков, уложенных наружу.

Так называемые «перышки» придают прическе воздушности, а пряди у лица смягчают общий силуэт. Особенно красивый вид такой боб может иметь на серебристых, белых волосах или природной седине.

Филирование кончиков также помогает убрать излишнюю массивность, если волосы густые или жесткие.

Для создания характерного объема понадобятся фен и большая круглая щетка. А подчеркнуть красивый оттенок седых волос можно с помощью соответствующего тонировочного ухода.

Рваный многослойный боб

Если классический боб кажется слишком консервативным, можно попробовать его более смелую версию.

Рваный боб отличается слоями и специально неровной текстурой кончиков. Благодаря этому волосы не лежат сплошной тяжелой линией, а прическа кажется более подвижной.

Стрижка может удачно подчеркнуть скулы или, напротив, визуально смягчить линию нижней челюсти — все зависит от расположения слоев.

Для более гладкого образа можно использовать фен с круглой щеткой или стайлером. А если хочется непринужденного эффекта, волосы можно оставить высыхать естественно.

Небрежная короткая стрижка

Для тех, кто не хочет каждое утро долго стоять перед зеркалом, следует присмотреться к короткой стрижке с эффектом легкой халатности.

Ее главная особенность состоит в том, что пряди не должны лежать идеально. Напротив, немного взъерошенная текстура и создает нужный эффект.

Этот вариант особенно хорошо работает с тонкими или естественно волнистыми волосами. А правильно подобранная длина на макушке может добавить прическе визуального объема.

Укладка тоже максимально проста: небольшое количество текстурировочного спрея или матовой пасты можно распределить по волосам пальцами и придать прядям желаемую форму.

Многослойный лоб

Не все женщины после 70 хотят коротко стричь волосы. В таком случае прекрасной альтернативой может стать лоб — удлиненный боб примерно до ключиц.

Слои делают эту длину более легкой и не позволяют волосам иметь плоский вид. Особенно удачно могут работать пряди, начинающиеся примерно от уровня подбородка и мягко обрамляющие лицо.

Лоб также оставляет пространство для экспериментов с укладкой. Его можно носить прямым, сделать боковой пробор или создать мягкие волны.

К тому же, это удобный вариант для тех, кто не хочет слишком часто корректировать длину в салоне.

Современная стрижка «клин»

Еще одна знакомая прическа, получившая современное прочтение, — стрижка «клин».

В нынешней версии она выглядит более легко: короткие градуированные пряди на затылке создают объем на макушке, тогда как передние остаются длиннее и обрамляют лицо.

Такая форма может стать удачным решением для тех, кому хочется более четкого силуэта и природного объема без сложного стайлинга.

Во время сушки достаточно немного приподнимать волосы у корней круглой щеткой. Благодаря градуированной форме прическа также способна хорошо держать силуэт по мере отрастания.

Пикси-боб с боковой челкой

Если короткий пикси нравится своей практичностью, но хочется оставить чуть больше длины, следует обратить внимание на пикси-боб.

Один из интереснейших его вариантов — с длинными прядями, зачесанными в сторону. Асимметрия делает привычную короткую прическу более выразительной и придает образу современности.

Стрижка подходит как прямым, так и слегка волнистым волосам и особенно эффектно может подчеркнуть естественные серебристые и белые оттенки.

Не обязательно сразу делать очень длинную боковую челку. Сначала можно выбрать более сдержанный вариант, а при следующей стрижке изменить пропорции.

Какую стрижку выбрать после 70 лет

Универсальной прически, которая одинаково хорошо подходит всем, не существует. При выборе следует учитывать не только возраст, но прежде всего форму лица, густоту и структуру волос, его естественное направление роста и то, сколько времени вы готовы тратить на укладку.

Если волосы стали тоньше, многослойность и текстура могут помочь создать впечатление дополнительного объема. Для густых волос слои, напротив, способны убрать излишнюю тяжесть.

А седину совсем не обязательно скрывать. Удачно подобранная форма стрижки может красиво подчеркнуть серебристые и белые пряди и превратить естественный цвет волос в одну из главных деталей образа.

FAQ

Какая стрижка омолаживает женщину после 70 лет?

Не существует одной стрижки с гарантированным «омолаживающим» эффектом. Однако легкие слои, объем у корней, мягкие пряди вокруг лица и подвижная текстура могут сделать свежий образ. Среди популярных вариантов — текстурированный пикси, многослойный боб, бикси и лоб. Конкретную форму лучше подбирать с учетом черт лица и структуры волос.

Какие стрижки подходят для женщин после 70 лет?

Женщинам после 70 лет могут подходить как короткие, так и более длинные стрижки. Среди практических современных вариантов — пикси, пикси-боб, бикси, многослойный боб, шег, лоб и градуированные короткие стрижки. Для тонких волос часто выбирают текстурированные и многослойные формы, которые помогают создать дополнительный объем, а для густых — слои, которые делают прическу более легкой.

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