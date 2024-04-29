Действенная и очень эффективная хитрость: зачем огородники замачивают спички в воде

Опытные садоводы и огородники уже давно пользуются этим увлекательным способом.

Такой способ доступен каждому украинцу, и на него не нужно тратить много средств.

В головке спичек содержится много полезных элементов, в частности сера, фосфор и т.д. Все они крайне необходимы растениям для роста и нормального развития. Если культура получит достаточное количество минералов, корневая система будет расти быстрее, она будет пышнее цвести и впоследствии лучше плодоносить.

Спички как удобрение

Чтобы приготовить удобрение из спичек для вашего огорода, возьмите 10 шт. и залейте 300 мл теплой воды. Спички нужно оставить в жидкости, пока головка полностью не размокнет. После этого вытяните спички и поливайте полученным удобрением растения раз в две недели.

Благодаря такой шикарной подкормке корни будут расти быстрее. При этом удобрение подходит не только для огородных культур, но и декоративных цветов.

Можете упростить себе задачу и просто воткнуть спички головками вниз в горшок с цветком. Земля будет становиться влажной после поливки и головка будет медленно растворяться, чем будет питать землю и дополнительно отпугнет мошок от растения.

Читайте также: