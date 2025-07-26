Чем подкормить свеклу в июле, чтобы был большой урожай / © Unsplash

Реклама

Чтобы на вашем участке выросла большая и сладкая свекла, нужно знать некоторые секреты ухода за этой культурой. Свеклу любит незакисленную плодородную почву, а потому перед высадкой обязательно внесите в землю золу. Также этим растениям нужно правильное освещение, потому что иначе ростки плохо сойдут и будут слабыми.

Для свеклы важна умеренная влажность, но запомните, что почву следует регулярно разрыхлять. В июле корнеплод уже полностью сформирован, а потому растение нуждается в определенных удобрениях, которые помогут получить большой урожай. Также поливку в этот период уже можно сократить.

В июле свекла особенно нуждается в таких полезных веществах как бор, медь, калий, фосфор и азот. Также огородники рекомендуют проводить минеральную подкормку, используя компост или перегной. За сезон, говорят специалисты, обычно таких подкормок проводят два. Сначала после первичного прореживания (дополнительно нужно внести 10 г мочевины на 1 кв. м), а затем после смыкания ботвы между строк (дополнительно вводится 10 г хлорида калия и 8 г суперфосфата на 1 кв. м).

Реклама

Внимательно следите за состоянием растения в июле. При необходимости обязательно вносите удобрения. Например, по желтению листьев добавляется калий. Чтобы приготовить подкормку, в ведре воды разводится 80 г хлористого калия и 200 г извести. Подкормку проводят дважды.

При покраснении ботвы в раскисшую почву вносят натрий. Здесь вам на помощь придет древесная зола, посыпающая междурядья. Дополнительно листья опрыскивают подсоленной водой.

Если у свеклы слишком светлые листья, это указывает на недостаток калия. При такой проблеме разведите в 8 л воды 1 л коровяка, подливайте в расчете, что этот объем уйдет на 1 кв. м. Для повышения сахаристости овоща в июле растение подливают раствором из воды и соли (на ведро воды 1 ст. ложка соли).

Читайте также:

Реклама