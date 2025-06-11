Действенный раствор, который защитит клумбу: чем опрыскать розы от тли, как только увидели вредителя

Как быстро избавиться от тли на розах / © Фото из открытых источников

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О действенной смеси рассказал автор Instagram-блога о полевых и садовых работах “Корисне TV”.

По его словам, тля может чрезвычайно сильно навредить розам, ведь она не только сидит на их лепестках, но и “выпивает” из них все соки. Из-за нее кусты выглядят заброшенными и даже могут засохнуть.

Садовник дал всем совет использовать в таком случае смесь из одного пакетика фунгицида “Радомил Голд R” и одного пакетика инсектицида “Прованто Вернал”. Препараты растворяются в 10 литрах воды.

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Действовать следует немедленно, как только заметили, что на бутонах появилась тля. Опрыскивают кусты ранним утром, когда солнце еще не поднялось слишком высоко, или поздно вечером, после его заката. Делают это так, чтобы солнечные лучи не обожгли влажные листья и бутоны.

Уже через несколько дней после обработки, по словам автора блога, тля исчезнет из роз и больше на них не появится в этом сезоне.