Действенный трюк, который уберет желтые пятна с матраса за 5 минут: результат вас приятно удивит

Как избавиться от желтых пятен на матраце / © Фото из открытых источников

Оказывается, для удаления пятен с матраса совсем не нужно покупать дорогие средства, достаточно только перекиси водорода. Именно этот простой аптечный продукт советует блогерша, позиционирующая себя экспертом по уборке. Об этом пишет ресурс «Патриоты Украины».

Как отчистить матрас от желтых пятен за 5 минут: пошаговая инструкция

Возьмите перекись водорода и распылите его прямо на пятно.

Оставьте средство на 5-10 минут, чтобы оно отработало.

Аккуратно промокните обработанное место белой чистой тканью и вы сразу увидите, как пятно исчезает.

После обработки дайте матрасу полностью высохнуть на свежем воздухе, прежде чем снова застилать постель.

Результат вас приятно удивит, исчезнут даже самые стойкие многолетние пятна, а матрас снова станет чистым и свежим. Многие попробовавшие этот метод признаются, что не подозревали, насколько просто можно справиться с такими загрязнениями.