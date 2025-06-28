Действительно ли деревянные ложки опасно использовать на кухне: что об этом говорят эксперты

Действительно ли деревянные ложки опасны / © unsplash.com

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Сегодня деревянные ложки приобрели большую популярность на кухнях, и это вполне заслуженно. Но действительно ли они безопасны для приготовления пищи? Разберемся, что следует знать об их преимуществах.

Почему следует выбирать деревянные ложки для приготовления

Многие предпочитают деревянные ложки из-за того, что они не царапают посуду. Независимо от материала кастрюли или сковородки древесина не оставляет царапин и не повреждает поверхности, что помогает сохранить кухонные принадлежности в хорошем состоянии значительно дольше.

В то же время деревянные ложки сочетают в себе мягкость и прочность — они с легкостью справятся с перемешиванием густых блюд или очисткой пригоревших остатков со дна сковородки, при этом комфортно ложатся в руку.

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Еще одно важное преимущество — высокая термостойкость. В отличие от пластиковых ложек, деревянные не плавятся под воздействием высоких температур.

Благодаря тому, что дерево не проводит тепло, ложка остается приятно теплой на ощупь и не влияет на температуру блюда. Это делает ее идеальным инструментом для деликатного приготовления.

И наконец деревянные ложки не меняют вкус пищи. Если вы когда-нибудь ощущали металлический привкус в блюдах после использования металлической ложки, то знаете, что некоторые материалы могут вступать в химические реакции с пищей, особенно кислой. Древесина же абсолютно нейтральна и не впитывает ароматов, поэтому ваша пища сохраняет свой естественный вкус.

Какие минусы у приготовления с деревянными ложками

Несмотря на многие преимущества деревянных ложек, у них есть и определенные недостатки. Самый заметный — это склонность к появлению пятен.

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Многие ценят деревянные ложки за их красоту и даже выставляют их напоказ на кухне. Однако из-за пористой структуры дерева они могут впитывать яркие красители из таких ингредиентов, как томаты, свекла или другие сильно пигментированные продукты.

Хорошая новость — пятна можно вывести, применив правильные способы очистки, поэтому это не существенная проблема. Если же вы планируете готовить очень яркие блюда, возможно, стоит воспользоваться другими кухонными принадлежностями, чтобы избежать нежелательных загрязнений.

Является ли приготовление пищи деревянными ложками безопасным

Является ли приготовление пищи деревянными ложками безопасным / © unsplash.com

Ответ — да, готовить с деревянными ложками вполне безопасно.

Эти инструменты используют на кухнях уже столетиями. Хотя в 1990-х годах деревянные ложки потеряли популярность в пользу пластика и металла, современные исследования подтвердили их безопасность.

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Пористая структура дерева, которую иногда считают недостатком, действительно помогает бороться с бактериями. Хотя деревянные ложки и впитывают жидкости и масла из пищи, попадающие в поры бактерии быстро погибают и не распространяются дальше.

Чтобы сохранить ложки чистыми и безопасными, достаточно тщательно мыть их с мылом под горячей водой и давать хорошо высыхать — это уничтожает большинство микроорганизмов. При необходимости можно использовать дополнительную дезинфекцию, например, обработку перекисью водорода или разбавленным отбеливателем.

Хотя деревянные ложки и крепкие, со временем они могут трескаться, особенно если часто мыть их в посудомоечной машине.

Если вы заметили, что ложка начинает терять вид или появились повреждения, лучше заменить ее новой, чтобы сохранить безопасность приготовления.

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Как правильно ухаживать за деревянными ложками

Самое главное — никогда не кладите деревянные ложки в посудомоечную машину. Хотя это и быстрый способ мытья, но постоянное воздействие высокой температуры и агрессивной моющей химии приводит к появлению трещин и деформации древесины.

После мытья обязательно оставляйте ложки сохнуть на воздухе — идеально дать им высохнуть минимум 24 часа. Не пытайтесь вытирать их полотенцем, ведь это может перенести бактерии с поверхности ложки на ткань и наоборот.

Если выбираете деревянные ложки, отдавайте предпочтение изделиям из клена. Хотя они могут стоить дороже, чем ложки из сосны или других пород, но отличаются большей крепкостью и долговечностью.