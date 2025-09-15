Почему в европейских странах запретили гель-лаки / © www.freepik.com/free-photo

С 1 сентября 2025 года в Европейском Союзе запретили гель-лаки, содержащие компонент TPO (триметилбензоилдифенилфосфиноксид). Это вещество вызывало беспокойство из-за потенциального влияния на репродуктивное здоровье, риск сенсибилизации кожи и аллергических реакций. Запрет охватывает производство, продажу и использование косметики с TPO.

Однако в Украине такие средства остаются в свободном доступе. Действительно ли они опасны для здоровья человека? На этот вопрос дал исчерпывающий ответ в своем видео ТікТок кандидат химических наук и популярный блогер Глеб Репич.

Как работает TPO в гель-лаке

TPO используется как фотоинициатор. Когда накрашенные гель-лаком ногти попадают под ультрафиолет лампы для сушки, это вещество распадается на свободные радикалы. Именно они запускают процесс полимеризации — жидкий лак затвердевает и приобретает прочность.

Почему ТРО запретили в странах ЕС

В научных исследованиях на крысах обнаружено, что TPO может обладать канцерогенными, мутагенными свойствами и быть токсичным для размножения. Важно знать, что опыты проводились путем перорального введения вещества — животным скармливали до 1 г TPO на килограмм массы тела. Понятно, что такой метод мало напоминает использование гель-лака на ногтях человека.

Однако европейское законодательство работает по принципу предосторожности: любые вещества, токсичность которых доказана хотя бы на животных, автоматически ограничиваются и для людей.

Насколько TPO опасен для человека

Как объясняет Глеб Репич:

мы не используем TPO — фотоинициатор наносится только на ногти;

большая его часть распадается под действием ультрафиолета при сушке;

остаточное количество в покрытии ничтожно и вряд ли может проникнуть сквозь ногтевую пластину;

точных данных о реальной концентрации и возможном негативном влиянии на здоровье человека нет.

Ученый отмечает, что в составе стоматологических пломб также находятся полимеры из TPO, и они безопасно стоят во рту годами. Если полимерные материалы не вредят в стоматологии, то в маникюре риски еще меньше.

Чем заменяют гель-лаки с TPO

Запрет не стал крушением для индустрии красоты ногтей. Существует множество альтернативных фотоинициаторов, например TPO-L, которые выполняют ту же функцию без таких жестких ограничений.