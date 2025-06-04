Действительно ли кофе продолжает жизнь: ученые дали однозначный ответ

Кофе / © Pixabay

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Американские ученые пришли к выводу, что употребление кофе исключительно в первой половине дня может положительно влиять на продолжительность жизни и снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале European Heart Journal.

Участники первого исследования, которые употребляли кофе только с 04:00 до 12:00, имели на 16% меньше риск преждевременной смерти и на 31% меньше риск смерти от сердечно-сосудистых болезней по сравнению с теми, кто кофе не употреблял вообще.

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В то же время, как отмечают ученые, польза исчезала, если пить кофе в течение всего дня, особенно после обеда. Причина — кофеин влияет на циркадные ритмы и тормозит выработку мелатонина, гормона сна, что важно для восстановления организма.

Другое исследование, которое представили на конференции Американского общества питания, показало, что женщины в возрасте от 45 до 60 лет, которые регулярно пили 1–3 чашки кофе с кофеином ежедневно, имели на 13% более высокие шансы на здоровое старение.

Специалисты объясняют, что разногласия в выводах связаны с разными методами исследования, однако в обоих случаях ключевым фактором оказался не только объем, а именно время потребления кофе.

Напомним, ранее мы писали об идеальной чашке кофе каждый день. Что такое правило 80/20 и как оно изменяет подход к удовольствию от этого напитка.

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