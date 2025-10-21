Действительно ли кошка может ощущать болезнь своего хозяина: неожиданный ответ ученых

Могут ли кошки ощущать болезни людей / © www.freepik.com/free-photo

Многие владельцы кошек замечали: когда они чувствуют себя плохо, любимица вдруг становится нежнее, ложится рядом или даже не отходит от кровати. Некоторые считают это совпадением, а другие убеждены, что кошки действительно чувствуют болезнь человека. Но что скажут ученые: есть ли у этих пушистых созданий настоящее «шестое чутье»?

Способны ли кошки ощущать болезни людей: что обнаружили исследователи

Зоопсихологи подтверждают, что кошки действительно способны реагировать на колебания физического и эмоционального состояния человека. Их чрезвычайно развитая обонятельная система и наблюдательность помогают распознавать малейшие изменения в поведении хозяина.

Специалисты отмечают, что кошки:

чувствуют запах гормональных изменений, например, во время болезни, стресса или усталости организм человека выделяет другие феромоны;

улавливают изменения в тоне голоса, ритме дыхания или движениях;

считывают эмоциональное состояние — когда человек грустный, его поведение становится медленнее, и животное реагирует соответственно: ложится рядом, мурлычет или тихо наблюдает.

Какие еще интересные факты о природе кошек

Доказано, что мурлыкание кошки оказывает терапевтический эффект. Его вибрации частотой около 25-150 Гц успокаивают нервную систему, снижают АД и даже ускоряют заживление ран. Поэтому, когда любимица ложится на больное место или рядом с хозяином, она инстинктивно пытается «исцелить» его.

Психологи добавляют: такое поведение не только проявление заботы, но и способ поддержать эмоциональную связь. Кошка считывает энергетику своего хозяина и стремится восстановить баланс дома.

Но не все кошки так реагируют. Характер, возраст, даже прошлый опыт влияют на то, как она ведет себя, когда хозяин болеет. Некоторые становятся очень нежными, другие, напротив, прячутся, чувствуя напряженную атмосферу.