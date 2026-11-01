Действительно ли метод с фольгой за радиатором дает больше тепла: окончательный ответ экспертов

Нужно ли наклеивать фольгу за радиатором / © pexels.com

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Фольга за батареей — один из самых известных домашних способов уменьшить потери тепла зимой. Но действительно ли обычный рулон из кухонного шкафчика поможет согреть комнату и сократить расходы на отопление? Эксперты по энергоэффективности подтверждают: отражательные экраны могут оказаться полезными, однако результат зависит от того, где установлен радиатор и насколько хорошо утеплена стена за ним.

Как работает фольга за батареей

Когда нагревается радиатор, часть тепла передается не только воздуху в комнате, но и стене позади него. Если стена выходит на улицу и плохо утеплена, часть энергии теряется из-за нее.

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Отражательный экран с металлизированным покрытием помогает возвращать часть теплового излучения обратно в помещение. То есть батарея не начинает производить больше тепла, но меньшая его доля тратится на нагрев наружной стены.

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Исследование, опубликованное в научном журнале Applied Energy, показало, что установка металлической отражательной фольги за радиатором в лабораторных условиях уменьшала общее потребление энергии комнатой до 6%. В то же время это не означает, что каждый дом получит такую же экономию: результат зависит от конструкции дома и теплоизоляции.

В каких случаях этот способ действительно эффективен

Наибольшую пользу фольгированные экраны приносят радиаторам, расположенным у внешних неутепленных стен. Это особенно актуально для старых домов с тонкими стенами или недостаточной теплоизоляцией.

Если батарея установлена у внутренней перегородки между двумя комнатами, особого смысла в таком экране нет: тепло, передаваемое этой стене, остается внутри дома.

Британская организация Energy Saving Trust также рекомендует отбивные панели, прежде всего, для радиаторов на наружных стенах. В то же время специалисты отмечают, что обычная кухонная фольга не является полноценной заменой специальным радиаторным панелям.

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Как правильно установить фольгу за батареей

Для лучшего результата стоит приобрести специальный отражательный экран для радиаторов — это обычно фольгированный материал с дополнительным изоляционным слоем. Его можно установить без помощи других.

Выключите отопление и дождитесь, пока батарея остынет. Измерьте участок стены за радиатором. Отрежьте соответствующую панель, чтобы она не выступала за пределы батареи. Закрепите материал на стене или с помощью предусмотренных изготовителем креплений. Разместите отражательную поверхность в направлении радиатора и следуйте рекомендациям производителя по монтажу.

Если вы используете обычную кухонную фольгу, учтите, что она тонкая, легко рвется и мнется, а без дополнительного изоляционного слоя ее эффективность ограничена. Поэтому лучше не рассчитывать на нее как на полноценное средство утепления.

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