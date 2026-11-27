Мандарины / © Pixabay

Реклама

Многие считают, если они не употребляют кожицу, тогда и продукт промывать под водой нет нужды, но это не так. Мандарины, как и любые другие фрукты, обязательно нужно мыть перед употреблением, особенно это касается импортирующих.

Об этом пишет FDA.

Реклама

Кожа цитрусовых, включая мандарины, часто покрыта веществом, которое защищает ее от образования плесени во время транспортировки плодов. На цитрусовых также есть воск, пыль и многие другие вещества, которые образуются в результате прохождения фруктов через много рук, прежде чем они попадут в наши продуктовые пакеты. Хотя мы редко используем кожуру мандаринов, чаще всего мы едим только кисло-сладкую мякоть под ней, наши руки контактируют с тем, что находится на кожуре.

Реклама

Как правильно мыть

Промойте каждый плод под проточной теплой или едва теплой водой — это помогает лучше смыть загрязнение и часть поверхностных покрытий.

При необходимости используйте мягкую щетку для фруктов.

Обсушите мандарины бумажным полотенцем и вымойте руки перед чисткой

Польза мандарин для здоровья

Мандарины очень полезны, ведь они содержат разнообразные витамины, пектины, минералы, фитонциды, сахар и клетчатку, а в кожуре плода содержится большое количество эфирных масел. Эти фрукты способствуют общему укреплению человеческого организма, они делают наш иммунитет и устойчивость к инфекциям сильнее.

Мандарины — это прекрасные антидепрессанты, благодаря которым у человека поднимается настроение, снимается нервное напряжение, стресс отходит на задний план.

Цитрусовые полезны для профилактики и лечения простуды. Также, их рекомендуется в случае болезней дыхательных путей, они способствуют выделению мокроты.

Мандарины обладают антимикробными свойствами. Включение в рацион питания этих фруктов снижает вероятность развития сердечно-сосудистых проблем.

Реклама

Раньше мы писали о том, как отличить сладкие мандарины от кислых еще в магазине. Больше об этом читайте в новости.

Новости партнеров