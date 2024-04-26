Действительно ли нужно мыть окна перед Пасхой: что об этом говорят народные приметы

Окна считаются своеобразными "глазами" к жизни человека, поэтому их желательно содержать в чистоте не только перед Пасхой, но и всегда.

В прежние времена наши предки приметили, что в этот день наши предки наши предки. Почему существовали такие поверья и на чем они основывались?

Дело в том, что именно перед этим большим и светлым церковным праздником, по мнению наших предков, в дом через окна проникают солнечные лучи, изгоняющие из дома нечистую силу, проблемы и беды.

Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд. Есть определенные обряды, как правильно мыть окна перед Пасхой, чтобы на вашу семью точно навлечь только положительную энергию.

В первую очередь, важно перед процедурой закрыть окна. Начинать очищение необходимо с внутренней стороны, а уже после этого изрядно промыть их снаружи.

Конечно, по традициям моют окна, как и вообще проводят генеральную уборку в доме, именно в Чистый четверг перед Пасхой, которая в этом году приходится на 2 мая. Однако это совсем не обязательно. Процедуру можно провести в любой день последней недели Великого поста, кроме субботы.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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