Действительно ли нужно обваливать котлеты в муке перед жаркой: идеальный результат или бесполезная трата времени

Почему обвалять котлеты перед жаркой / © Фото из открытых источников

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Часто повара спорят, действительно ли нужно обваливать котлеты в муке или этот шаг является бесполезным тратой времени.

На самом деле, если вы готовите котлеты на сковороде, тогда обрушение в муке обязательно. Благодаря такому простому шагу ваше блюдо получит немало преимуществ.

Прежде всего, благодаря муке вы получите хрустящую и очень вкусную корочку. А именно она является самой настоящей визитной карточкой котлет. Ваше блюдо будет выглядеть привлекательно.

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Дополнительно мука помогает сохранить все соки в блюде. Внутри котлеты получатся сочными и нежными, с незабываемым вкусом.

И, напоследок, мука защищает котлеты от пригорания. Дополнительно жир не будет неприятно разлетаться при контакте с соком фарша, поэтому плита и рабочая поверхность останутся чистыми.