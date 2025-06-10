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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
213
Время на прочтение
1 мин

Действительно ли нужно обваливать котлеты в муке перед жаркой: идеальный результат или бесполезная трата времени

К любому блюду подойдут сочные котлеты в хрустящей корочке. И чтобы они действительно такими получились, очень важно не забывать об одном шаге.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
В чем обвалять котлеты перед жаркой

Почему обвалять котлеты перед жаркой / © Фото из открытых источников

Часто повара спорят, действительно ли нужно обваливать котлеты в муке или этот шаг является бесполезным тратой времени.

На самом деле, если вы готовите котлеты на сковороде, тогда обрушение в муке обязательно. Благодаря такому простому шагу ваше блюдо получит немало преимуществ.

Прежде всего, благодаря муке вы получите хрустящую и очень вкусную корочку. А именно она является самой настоящей визитной карточкой котлет. Ваше блюдо будет выглядеть привлекательно.

Дополнительно мука помогает сохранить все соки в блюде. Внутри котлеты получатся сочными и нежными, с незабываемым вкусом.

И, напоследок, мука защищает котлеты от пригорания. Дополнительно жир не будет неприятно разлетаться при контакте с соком фарша, поэтому плита и рабочая поверхность останутся чистыми.

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Дата публикации
Количество просмотров
213
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