Действительно ли нужно убирать опавшие листья осенью: ошибка, которую допускают почти все

Листья / © pexels.com

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Осенью двор и сад покрываются опавшими листьями. Впрочем, стоит ли его убирать? Кто-то считает листья полезным природным удобрением, но кто-то считает, что они могут стать питомником для вредителей и болезней. На самом деле все зависит от того, где именно лежат листья и в каком они состоянии.

Нужно ли убирать опавшие листья осенью — читайте в материале ТСН.ua.

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Опавшие листья — это природный источник органических веществ. Постепенно разлагаясь, оно обогащает почву, улучшает его структуру и помогает удерживать влагу. Кроме того, под слоем листьев могут зимовать полезные насекомые и другие мелкие организмы, являющиеся важной частью садовой экосистемы.

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Поэтому не обязательно выгребать каждый листик с участка. В некоторых местах его можно оставить как природную мульчу — как под деревьями и кустарниками. Впрочем, есть участки, где осенняя уборка действительно необходима.

Листья можно оставить листья под деревьями и кустарниками, если лежат не слишком толстым слоем. Оно будет постепенно перегнивать и возвращать питательные вещества к почве. Это также поможет оградить землю от резких перепадов температуры.

В то же время не стоит намеренно нагребать большие груды листьев вплотную к стволам деревьев или основанию кустов. Чрезмерная влажность может создавать благоприятные условия для гнили, а плотные кучи — для грызунов.

Где убирать опавшие листья

Газон

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Толстый слой листьев перекрывает доступ света и воздуха к траве, задерживает влагу, поэтому может способствовать развитию грибковых болезней. Поэтому весной на газоне могут появиться пожелтевшие участки или пробелы. Листья из газона следует регулярно сгребать, особенно после массового ноября.

Дорожки и лестницы

Мокрые листья делают поверхность скользкой. Именно поэтому его лучше убирать во избежание падений. Оно также может забивать водостоки и ливневые отверстия.

Деревья в саду

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Если на листьях есть пятна, налет или другие признаки поражения, его лучше собрать. В остатках растений могут зимовать возбудители болезней и некоторые вредители, которые весной снова будут представлять угрозу для сада.

Грядки с многолетними растениями

Плотный влажный слой может препятствовать циркуляции воздуха и способствовать загниванию растений. В таком случае его следует проредить или убрать.

Что делать с нарядными листьями

Не торопитесь выбрасывать истя. Есть несколько способов использовать его с пользой:

заложить в компост: листья станут ценной органической составляющей компоста;

использовать как мульчу: измельченные листья можно разложить на грядках или под декоративными кустами тонким слоем, оставляя свободным место у основания растений.

защитить почву на зиму: здоровые листья могут помочь сохранить влагу и смягчить температурные колебания, но весной слишком плотный слой нужно разрыхлить или частично убрать.

Напомним, мы писали о том, что действительно можно и нельзя делать с листьями ореха на огороде.

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