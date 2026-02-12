- Дата публикации
Действительно ли после стрижки волосы быстрее растут: эксперты дали окончательный ответ
Как изменения в длине влияют на общее состояние волос, почему регулярные походы к мастеру действительно полезны, какие ошибки мешают получить густую и крепкую шевелюру.
Вокруг ухода за волосами есть немало убеждений, которые существуют почти столетия. Одно из самых популярных — якобы регулярная подрезка длины стимулирует активное восстановление и прибавляет темп роста локонов. Однако современные специалисты имеют четкий ответ на этот вопрос. Они объяснили, что на самом деле происходит с волосами после похода к мастеру и действительно ли стоит ждать ускорения их роста.
Влияет ли стрижка на скорость роста волос: окончательный ответ экспертов
Специалисты отмечают: удаление кончиков никак не может вмешиваться в работу волосяного фолликула, ведь он расположен в коже головы, а не на срезе прядей. Соответственно, механическая подрезка не способна ускорить биологический цикл. Рост волос определен генетикой, гормональными особенностями, питанием и общим состоянием организма.
Почему кажется, что после визита к мастеру волосы отрастают активнее
Эффект ускорения роста локонов часто представляет собой визуальную иллюзию. Обновленные кончики волос выглядят более ухоженно, ровно и плотно, из-за чего создается впечатление устойчивого и динамичного роста. Кроме того, когда исчезают секущиеся части, пряди меньше ломаются, а значит, сохраняют длину, это тоже создает ощущение быстрого роста локонов.
Почему важно регулярно стричься
Периодическое обновление длины волос обеспечивает аккуратный вид прядей и предотвращает их ломкость. Поврежденные кончики имеют свойство подниматься выше по стволу волоса, из-за чего пряди быстро теряют объем, становятся тусклыми и непослушными. А если сохранять здоровую структуру локонов, они не будут ломаться, а потому будут накапливать свою длину.