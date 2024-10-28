Действительно ли работает популярный в Сети лайфхак по заливке водки в стиральную машину: эксперт ответил

Водка в стиральной машине – действительно ли работает этот лайфгак?

В Сети можно найти немало странных лайфхаков. Некоторые, например, советуют заливать водку в стиральную машину. Говорят, что благодаря этому алкогольному напитку можно избавиться от неприятного запаха белья. Вонь после стирки на вещах обычно означает, что в стиральной машине образовалось много бактерий. И именно с этой проблемой рекомендуют бороться с помощью водки. Но действительно ли это работает?

Зачем водку заливают в стиральную машину

Как говорят в Сети, водку в стиральную машину добавляют на этапе полоскания. Алкогольный напиток отличается дезинфицирующим действием, а потому предотвращает появление неприятного запаха.

Для этого советуют добавлять примерно 1/3 стакана водки в отделение для дозировки с моющим средством, как только стиральная машина наполнится водой. Затем нужно прервать цикл стирки, оставить все так на один час и снова обновить.

Действительно ли этот лайфхак работает

Эксперт Бернд Глассл из Промышленной ассоциации средств личной гигиены и моющих средств (IKW) честно отвечает, что нет. Как пояснил специалист, чтобы водка обладала дезифицирующими свойствами, концентрация спирта должна достигать 70-90%. А согласно инструкции мы должны использовать только треть стакана напитка, который еще будет разбавлен 5 л воды.

Соответственно концентрация спирта будет крайне мала — всего 1%. Поэтому этот метод точно не поможет избавиться от неприятного запаха.

Как избавиться от неприятного запаха белья после стирки

В первую очередь, попробуйте стирать раз в месяц с помощью универсального стирального порошка, выставляя температуру до 60 градусов. В таких средствах содержатся отбеливатели, помогающие не только убрать пятна, но и бороться со смрадом.

Также следует регулярно очищать лоток стиральной машины, вынимая его после стирки. Вода будет стекать, а не оставаться внутри, поэтому бактерии не будут размножаться.

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