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ТСН в социальных сетях

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Разное
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Действительно ли сауна омолаживает: ученые показали, что происходит с организмом после 30 минут жары

Новое исследование подтверждает, что даже один 30-минутный сеанс сауны способен временно изменять количество иммунных клеток в крови.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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Действительно ли сауна омолаживает: ученые показали, что происходит с организмом после 30 минут жары

Сауна / © pexels.com

Один сеанс финской сауны продолжительностью 30 минут может привести к заметным изменениям в работе иммунной системы на клеточном уровне. Финские исследователи выяснили, что после пребывания в горячем помещении в крови участников эксперимента существенно выросло количество белых кровяных телец, помогающих организму бороться с инфекциями.

О результатах исследования сообщает ScienceAlert, ссылаясь на научную работу, опубликованную в журнале Temperature.

Ученые предполагают, что пребывание в сауне может запускать реакцию организма, подобную той, которая возникает во время физических нагрузок. В то же время, пока неизвестно, помогают ли такие кратковременные изменения реально снизить риск заболеваний.

Что происходит с иммунитетом после сауны

В эксперименте приняли участие 51 мужчина и женщина средних лет. Участники посетили традиционную финскую сауну, где температура составляла около 73 °C. В общей сложности они провели в горячем помещении 30 минут, причем посреди сеанса приняли холодный душ.

Исследователи сравнили анализы крови участников до и после процедуры. Сразу после сауны они зафиксировали заметное увеличение количества нескольких типов белых кровяных телец.

В частности, выросло количество:

  • нейтрофилы — клетки, которые одними из первых реагируют на проникновение инфекции и помогают уничтожать патогены;

  • лимфоцитов — клеток, участвующих в иммунном ответе и формировании иммунной памяти;

  • моноцитов — клеток, которые поглощают возбудителей болезней и повреждены клеточные остатки;

  • эозинофилов и базофилов — клеток, связанных, в частности, с воспалительными реакциями.

В то же время, уровень цитокинов — белков, передающих сигналы между клетками иммунной системы, — в среднем почти не изменился. Лишь некоторые из них демонстрировали рост вместе с температурой тела.

Однако эффект оказался непродолжительным. Уже через 30 минут после завершения сеанса большинство показателей количества белых кровяных телец вернулись к предыдущему уровню. Некоторое время завышенным оставалось лишь количество отдельных моноцитов.

По мнению ученых, тепло может стимулировать выход дополнительных белых кровяных телец из ткани в кровоток. После завершения процедуры они снова распределяются в организме.

«Это может свидетельствовать о том, что посещение сауны мобилизует дополнительные белые кровяные тельца из тканей в кровоток, откуда они впоследствии возвращаются после сеанса», — предполагает исследователь физических нагрузок из Университета Турка в Финляндии Илкка Гейнонен.

По его словам, периодическое высвобождение этих клеток в кровь может оказаться полезным, поскольку после выхода из своих мест хранения они получают возможность активнее патрулировать организм и реагировать на патогены.

Действительно ли сауна помогает реже болеть

Несмотря на зафиксированные изменения, исследователи предостерегают от преждевременных выводов о пользе сауны для иммунитета. Эксперимент показал кратковременную реакцию клеток крови, но не доказал, что после таких процедур люди реже болеют.

Ученые наблюдали за участниками только в течение 30 минут после сауны. Поэтому пока неизвестно, как меняется активность иммунных клеток в течение следующих часов или дней и влияет ли это на способность организма противостоять инфекциям.

В то же время, предварительные наблюдательные исследования проявляли связь между регулярным посещением сауны и низшим риском некоторых заболеваний, в частности пневмонии.

Другие эксперименты также показывали, что горячие ванны могут снижать АД и увеличивать количество эритроцитов — красных кровяных телец, которые переносят кислород. В общем, влияние тепла на организм имеет определенные общие черты с физическими нагрузками, а положительные изменения в работе сердечно-сосудистой системы могут быть связаны с лучшим функционированием иммунитета.

Однако чрезмерные физические нагрузки, напротив, способны временно ослаблять иммунную защиту. Поэтому ученые призывают осторожно относиться к выводам о пользе тепловых процедур.

Почему результаты исследования пока не окончательны

Одним из ограничений эксперимента стало то, что исследователи не анализировали отдельные подтипы иммунных клеток, в частности, Т-клетки и природные клетки-киллеры (NK-клетки). Такие данные могли бы помочь лучше понять, как сауна влияет на защитные механизмы организма.

В другом исследовании 2023 г. ученые установили, что регулярные сеансы финской сауны могут изменять количество Т-клеток и NK-клеток. Однако реакция зависела от того, имели ли участники опыт регулярного посещения сауны.

У людей, уже привыкших к таким процедурам, повторное пребывание в сауне сопровождалось увеличением количества белых кровяных телец. У тех, кто не имел такого опыта, количество некоторых Т-клеток уменьшалось.

Важно, что в этом эксперименте принимали участие только здоровые молодые мужчины, поэтому результаты нельзя автоматически распространять на другие возрастные группы и людей с разным состоянием здоровья, добавляют специалисты.

Напомним, ранее специалисты рассказали, когда лучше пить теплую воду и действительно ли она помогает похудеть и улучшает пищеварение.

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