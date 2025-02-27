Действительно ли собаки все понимают: новое исследование дает поразительные результаты

Хотя собаки не могут говорить, они отлично передают свои чувства через поведение.

Исследователи из Канады подтвердили, что собаки могут понимать до 200 слов, а их словарный запас зависит от породы, обучения и регулярных тренировок.

Об этом пишет T4.

Ученые провели опрос среди 165 владельцев собак, чтобы выяснить, на какие слова и фразы реагируют их любимцы. Кроме того, был проведен эксперимент, в ходе которого специалисты непосредственно наблюдали, как собаки воспринимают команды.

Результаты оказались поразительными: в среднем собаки понимают 89 слов, но некоторые способны воспринимать более 200 слов.

Самые распространенные команды для всех пород – это "сидеть", "лежать", "ко мне", "нет", а также собственное имя собаки.

Какие породы понимают больше всего слов

Исследователи установили, что словарный запас собак зависит от их породы. Лучше всего воспринимают человеческий язык следующие породы:

Бордер-когда

Немецкая овчарка

Чихуахуа

Бишон-фризе

По словам ученых, эти породы исторически взаимодействовали с людьми, поэтому лучше воспринимают как вербальные, так и невербальные сигналы.

Как улучшить общение с собакой

Ученые из Швейцарии и Франции провели отдельное исследование, доказавшее, что интонация и эмоции играют важную роль в общении с собакой. Специалисты советуют:

Не кричать на любимца, даже если он ведет себя непослушно. Поддерживать зрительный контакт во время команд. Регулярно тренировать собаку, повторяя слова и жесты.

Владельцы, внимательно наблюдающие за любимцами, могут легко понять, когда те радуются или тревожатся.

Напомним, в Западной Виргинии (США) на фермерских угодьях нашли 10-летнюю кошку, привязанную к столбу на 12-градусном морозе. Рядом с животным лежала рукописная записка от хозяина, который объяснил, что больше не может за ней ухаживать.

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