Действительно ли собаки все понимают: новое исследование дает поразительные результаты

Хотя собаки не могут говорить, они отлично передают свои чувства через поведение.
Исследователи из Канады подтвердили, что собаки могут понимать до 200 слов, а их словарный запас зависит от породы, обучения и регулярных тренировок.
Об этом пишет T4.
Ученые провели опрос среди 165 владельцев собак, чтобы выяснить, на какие слова и фразы реагируют их любимцы. Кроме того, был проведен эксперимент, в ходе которого специалисты непосредственно наблюдали, как собаки воспринимают команды.
Результаты оказались поразительными: в среднем собаки понимают 89 слов, но некоторые способны воспринимать более 200 слов.
Самые распространенные команды для всех пород – это "сидеть", "лежать", "ко мне", "нет", а также собственное имя собаки.
Какие породы понимают больше всего слов
Исследователи установили, что словарный запас собак зависит от их породы. Лучше всего воспринимают человеческий язык следующие породы:
- Бордер-когда
- Немецкая овчарка
- Чихуахуа
- Бишон-фризе
По словам ученых, эти породы исторически взаимодействовали с людьми, поэтому лучше воспринимают как вербальные, так и невербальные сигналы.
Как улучшить общение с собакой
Ученые из Швейцарии и Франции провели отдельное исследование, доказавшее, что интонация и эмоции играют важную роль в общении с собакой. Специалисты советуют:
- Не кричать на любимца, даже если он ведет себя непослушно.
- Поддерживать зрительный контакт во время команд.
- Регулярно тренировать собаку, повторяя слова и жесты.
Владельцы, внимательно наблюдающие за любимцами, могут легко понять, когда те радуются или тревожатся.
Напомним, в Западной Виргинии (США) на фермерских угодьях нашли 10-летнюю кошку, привязанную к столбу на 12-градусном морозе. Рядом с животным лежала рукописная записка от хозяина, который объяснил, что больше не может за ней ухаживать.
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