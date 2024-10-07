Действительно работающий бабушкин способ: самое эффективное средство от плесени на окнах

Осенью во многих квартирах и домах начинают потеть окна. А это чревато появлением плесени.

Неприглядные черные пятна плесени не только выглядят неэстетично, но и могут угрожать вашему здоровью.

Почему появляется плесень у окон

Плесень начинает появляться, когда в квартире повышается уровень влаги. При этом способствовать ее зарождению могут разные факторы, в частности недостаточное отопление помещения, отсутствие вентиляции или неправильное расположение радиаторов. На окнах поначалу появляется конденсат. А повседневные дела (купание в горячей ванне, сушка белья, приготовление пищи) этому процессу способствуют.

Если потеющие окна постоянная проблема в квартире или доме, тогда рано или поздно у окон появится плесень. Она оказывает негативное влияние на организм: проблемы с концентрацией внимания, проблемы с дыханием, мигрени и т.д.

Дополнительно плесень может разрушать структуру стен и потолка, что приводит к появлению неприятного запаха. Когда в помещении повышена влажность, в нем становится холоднее, что приводит к увеличению потребления электроэнергии.

Самое эффективное средство от плесени на окнах

В первую очередь, нужно бороться с появлением конденсата. Попробуйте простой бабушкин способ, который вам в этом поможет. Для его приготовления понадобится всего-навсего два предмета: обычная поваренная соль и миска.

Насыпьте в глубокую емкость достаточно много соли (лучше брать крупную) и поставьте ее в месте, где собирается больше влаги. Соль отличается гигроскопичностью, то есть хорошо впитывает излишнюю влагу из воздуха. Не забывайте время от времени менять соль на новую, потому что она прекращает работу, когда насыщается влагой.

Используемую соль не выбрасывайте, ее вы можете измельчить, высушить в духовке и снова использовать для поглощения влаги.

Как убрать плесень из окон в домашних условиях

Если плесень уже появилась, нужно подумать, чем можно эффективно очистить швы на окнах от нее. Для этого возьмите белизну, обильно смочите в средстве тряпку, протрите все места, где появилась плесень. Оставьте средство на 10–15 минут, а затем смойте.

Вы можете приготовить и домашний раствор. Для него возьмите 1 ст. ложку соды, 0,5 ст. ложки уксуса, 1 стакан воды. Все хорошо перемешайте, вымойте смесью окна, где есть плесень.

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