Действовать нужно быстро: как раз и навсегда избавиться от тараканов на кухне

Кухня – это излюбленное место тараканов, где они очень быстро размножаются.

Тараканы – это серьезная и опасная проблема, которая обостряется, когда в домах включают отопление. И выгонять таких «соседей» нужно как можно быстрее. Они не только отвратительны, но и переносят около тридцати возбудителей кишечно-желудочных заболеваний, инфекционных болезней, вирусов и яйца глистов. Тараканы могут вызывать аллергические реакции и даже стать причиной астмы.

Как избавиться от тараканов навсегда: пошаговая инструкция

Они попадают в квартиру по канализации, со щелей между перекрытием или просто от соседей. Чтобы быстро избавиться от этой проблемы, нужно:

Проверить всю мебель, включая шкафы, ящики, кухонную плиту. Тараканы могут гнездиться между пачками крупы в углах, поэтому все тщательно нужно проверить. Если обнаружили гнезда, их нужно обработать инсектицидом, от этого яда тараканы погибают мгновенно. Также стоит отодвинуть мебель от стен, если это невозможно, то забрызгать в щели спрей от тараканов. Убрать остатки продуктов, круп и сахара на полках, крошки от хлебобулочных изделий и т.д. Хорошо вымыть полки и ящики мебели, используя моющие или народные средства. Там, где это возможно, на оборотной стороне мебели, нарисовать полоски специальным карандашом или расставить точки пастой на расстоянии 20 см. Желательно герметично закрыть все входы в квартиру, через которые тараканы могут пролезть. Вверху и внизу, вокруг газовых и водопроводных труб, канализационных ливней – для этого лучше использовать герметик.

Важно помнить: тараканы быстро адаптируются к химическим препаратам, поэтому их нужно перебрать несколько видов.

Как избавиться от тараканов в домашних условиях

После уничтожения гнезд, генеральной уборки и отделки помещения следует подумать, как сохранить результат.

Регулярно убирайте, особенно во всех уголках и местах скопления грязи.

Плотно закрывайте продукты.

Своевременно и регулярно утилизируйте мусор.

Насухо протирайте поверхности вокруг раковин и в ванной после мытья, особенно на ночь.

Не следует оставлять на ночь грязную посуду и остатки пищи на столах.

Используйте фумигаторы от насекомых.

Как избавиться от тараканов с помощью народных методов

Некоторые люди не любят применять химические препараты, поэтому на этот случай есть несколько подручных средств, которые помогут избавиться от тараканов.

Борная кислота или кремнезем. Если рассыпать по местам обитания тараканов эти вещества, они исчезнут. Из борной кислоты также делают шарики, смешивая ее с мукой и яичным желтком, затем раскладывают их по углам.

Если рассыпать по местам обитания тараканов эти вещества, они исчезнут. Из борной кислоты также делают шарики, смешивая ее с мукой и яичным желтком, затем раскладывают их по углам. Нашатырный спирт. Им нужно протереть все кухонные поверхности и внутри шкафчика после уборки.

Им нужно протереть все кухонные поверхности и внутри шкафчика после уборки. Уксус. Кухонные поверхности можно протереть раствором уксуса и воды в пропорциях 1:1. Тараканы исчезнут, потому что их отпугивает резкий запах.

Кухонные поверхности можно протереть раствором уксуса и воды в пропорциях 1:1. Тараканы исчезнут, потому что их отпугивает резкий запах. Самодельные ловушки. Нужно взять миску, смазать края маслом, вазелином и положить на дно сахар, крошки печенья или налить туда пива.

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