Действовать нужно быстро: как раз и навсегда избавиться от тараканов на кухне

Кухня – это излюбленное место тараканов, где они очень быстро размножаются.
Тараканы – это серьезная и опасная проблема, которая обостряется, когда в домах включают отопление. И выгонять таких «соседей» нужно как можно быстрее. Они не только отвратительны, но и переносят около тридцати возбудителей кишечно-желудочных заболеваний, инфекционных болезней, вирусов и яйца глистов. Тараканы могут вызывать аллергические реакции и даже стать причиной астмы.
Как избавиться от тараканов навсегда: пошаговая инструкция
Они попадают в квартиру по канализации, со щелей между перекрытием или просто от соседей. Чтобы быстро избавиться от этой проблемы, нужно:
- Проверить всю мебель, включая шкафы, ящики, кухонную плиту. Тараканы могут гнездиться между пачками крупы в углах, поэтому все тщательно нужно проверить. Если обнаружили гнезда, их нужно обработать инсектицидом, от этого яда тараканы погибают мгновенно. Также стоит отодвинуть мебель от стен, если это невозможно, то забрызгать в щели спрей от тараканов.
- Убрать остатки продуктов, круп и сахара на полках, крошки от хлебобулочных изделий и т.д.
- Хорошо вымыть полки и ящики мебели, используя моющие или народные средства.
- Там, где это возможно, на оборотной стороне мебели, нарисовать полоски специальным карандашом или расставить точки пастой на расстоянии 20 см.
- Желательно герметично закрыть все входы в квартиру, через которые тараканы могут пролезть. Вверху и внизу, вокруг газовых и водопроводных труб, канализационных ливней – для этого лучше использовать герметик.
Важно помнить: тараканы быстро адаптируются к химическим препаратам, поэтому их нужно перебрать несколько видов.
Как избавиться от тараканов в домашних условиях
После уничтожения гнезд, генеральной уборки и отделки помещения следует подумать, как сохранить результат.
- Регулярно убирайте, особенно во всех уголках и местах скопления грязи.
- Плотно закрывайте продукты.
- Своевременно и регулярно утилизируйте мусор.
- Насухо протирайте поверхности вокруг раковин и в ванной после мытья, особенно на ночь.
- Не следует оставлять на ночь грязную посуду и остатки пищи на столах.
- Используйте фумигаторы от насекомых.
Как избавиться от тараканов с помощью народных методов
Некоторые люди не любят применять химические препараты, поэтому на этот случай есть несколько подручных средств, которые помогут избавиться от тараканов.
- Борная кислота или кремнезем. Если рассыпать по местам обитания тараканов эти вещества, они исчезнут. Из борной кислоты также делают шарики, смешивая ее с мукой и яичным желтком, затем раскладывают их по углам.
- Нашатырный спирт. Им нужно протереть все кухонные поверхности и внутри шкафчика после уборки.
- Уксус. Кухонные поверхности можно протереть раствором уксуса и воды в пропорциях 1:1. Тараканы исчезнут, потому что их отпугивает резкий запах.
- Самодельные ловушки. Нужно взять миску, смазать края маслом, вазелином и положить на дно сахар, крошки печенья или налить туда пива.
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