Дезодорант / © Pixabay

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Характерный запах тела, который часто ассоциируется с пожилыми людьми, не обязательно связан с недостаточной гигиеной или привычками человека. Его появление может быть следствием естественных биологических изменений кожи, которые начинаются уже примерно после 40 лет.

Об этом пишет венгерское издание Egeszseg Kalauz.

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Почему меняется запах тела

С возрастом меняется состав кожного сала, образующего естественный защитный слой на поверхности кожи. Некоторые жирные кислоты становятся более подверженными окислению, в результате чего образуются вещества со специфическим запахом.

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Одним из них является 2-ноненаль — органическое соединение, которое исследователи связывают с характерным запахом тела при старении. Оно образуется в результате окисления ненасыщенных жирных кислот омега-7 на поверхности кожи.

Этот запах описывают как жирный, травянистый или слегка затхлый. Он отличается от обычного запаха пота, поэтому использование традиционных дезодорантов и антиперспирантов не всегда помогает его устранить.

Биологический процесс может начаться уже в 40 лет

Хотя характерный запах чаще всего ассоциируется с преклонным возрастом, соответствующие изменения могут начинаться значительно раньше.

В ходе японского исследования химического состава запаха тела людей разного возраста 2-ноненаль был обнаружен у представителей возрастной группы от 40 лет.

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В то же время исследователи отмечают, что выборка была относительно небольшой. Поэтому 40 лет нельзя считать чёткой возрастной границей: время появления и интенсивность таких изменений индивидуальны.

Издание также обращает внимание на исследование, опубликованное в журнале PLOS ONE. Оно показало, что запах тела пожилых людей не обязательно более интенсивный или неприятный, чем у молодых. Следовательно, негативное восприятие такой особенности может быть связано и с предвзятым отношением к старению.

Почему дезодоранты не всегда помогают

Обычные антиперспиранты уменьшают потоотделение, а дезодоранты в основном нейтрализуют или маскируют запахи, связанные с жизнедеятельностью бактерий. Однако образование 2-ноненаля происходит в результате других химических процессов, которые эти средства не блокируют.

Поэтому увеличение количества духов или использование более сильных дезодорантов не обязательно даст результат. Зато важно соблюдать регулярную гигиену, очищать кожу и своевременно менять одежду и постельное белье, в которых могут накапливаться запахи.

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В то же время внезапное или значительное изменение запаха тела не всегда объясняется возрастными процессами. Оно может быть связано с заболеваниями или побочным действием лекарств, поэтому в таких случаях следует обратиться к врачу.

Напомним, что старение организма не начинается внезапно с появлением морщин ипротекает у всех людей по-разному. На этот процесс влияют генетика, окружающая среда, образ жизни, перенесенные заболевания и доступ к медицинской помощи. В то же время даже в возрасте старше 60 лет, который традиционно считается началом старости, можно сохранять активность, самостоятельность и ясность ума.

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