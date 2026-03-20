Дидимелла малины

Реклама

Что такое дидимелла, первые признаки поражения, факторы распространения

Дидимелла, которую в народе часто называют пурпурной пятнистостью, считается одним из самых коварных заболеваний малинников.

Главным виновником болезни является патогенный гриб Didymella applanata Sass. Первыми под удар попадают молодые побеги текущего года, на нижней части которых, преимущественно вокруг почек, возникают фиолетовые пятна. Со временем болезнь захватывает и листья: их черенки становятся фиолетовыми, а на пластинах разрастаются бурые участки с широкой желтой каймой.

По мере развития пятна увеличиваются и поднимаются выше, иногда охватывая стебель плотным кольцом. На побегах прошлого года пятна становятся бурыми, а верным признаком поражения является отслойка коры.

Реклама

Грибок разрушает ткани стебля, что критически ухудшает проводимость питательных веществ. После зимы на поврежденных участках появляются глубокие трещины, а побег может полностью высохнуть еще до начала плодоношения. Ослабленные кусты становятся легкой мишенью для малинной галлицы, что вместе может привести к полной гибели ягодника.

Даже при незначительном поражении ягоды мельчают, а из-за отмирания почек в нижней части стебля плодоношение смещается на самую верхушку. Грибок способен храниться в почве очень долго (8–10 лет). Важно помнить, что Didymella также поражает огурцы (аскохитоз) и томаты (рак стебля), поэтому они плохие соседи для малины.

Патоген зимует на больных остатках, в опавших листьях и верхнем слое земли. Споры атакуют молодую поросль уже в начале лета при температуре выше +15°С и высокой влажности. Ветер способен разносить заразу на десятки метров.

Развитию дидимеллы способствуют загущенные посадки, низменности и чрезмерное увлечение азотными удобрениями, которые делают ткани растений слишком мягкими.

Реклама

Дидимелла на малине

Радикальные и частичные меры борьбы с дидимеллой

Из-за сложности лечения многие садоводы смирились с потерями, однако болезнь можно победить, если применить комплексный и последовательный подход.

В случаях тотального заражения наиболее действенным методом является полная срезка кустов под корень. Важно не оставлять пеньков, срезая стебли чуть ниже уровня поверхности земли. После этого корневища можно пересадить на новый солнечный участок с дистанцией между растениями не менее 1 метра.

Если болезнь проявилась только на отдельных побегах, их удаляют сразу после плодоношения. Все срезанные ветки, старые листья и мульчу необходимо немедленно сжечь.

Сезонный календарь лечебно-профилактических обработок малины

Эффективная борьба с дидимеллой требует от садовода дисциплины в течение всего года. Поскольку грибок способен выживать в самых суровых условиях, защитные меры должны быть последовательными и зависеть от стадии развития растения.

Реклама

Осенний этап: искоренение инфекции перед зимовкой

Когда активный сезон завершается, в начале ноября приходит время для наиболее мощных обработок. В этот период малинник опрыскивают концентрированным 7% раствором мочевины (700 г удобрения на 10 литров воды). Такая высокая концентрация азота буквально выжигает споры грибов на листьях и ускоряет их опадание. Для усиления эффекта к мочевине часто добавляют железный купорос (300 г на 10 л). После полного лмстопада рекомендуется провести дополнительное опрыскивание побегов и почвы 1% медным купоросом. Важно строго соблюдать дозировку: использование 2-3% раствора медного купороса опасно, поскольку агрессивная концентрация может сжечь тонкую кору и нежные почки малины.

Ранняя весна: защита в стадии пробуждения

Следующий критически важный этап приходится на конец марта или начало апреля, пока растение еще находится в состоянии покоя. Садоводы проводят повторную искореняющую обработку 1% медным купоросом или 7% мочевиной. Как только почки начинают набухать, переходя в стадию «зеленого конуса», используют контактные препараты на основе меди, такие как Медян Экстра, Купроксат, Скор, Хорус, которые создают на поверхности растений защитный барьер.

Начало лета: защита молодой поросли

С приходом стабильного тепла, когда молодая крапивка вырастает до 20-30 см, наступает время для системных фунгицидов. Такие препараты, как «Скор» или «Магникур Сенсейшн», проникают внутрь тканей и обеспечивают защиту на срок не менее трех недель. Также в этот период, непосредственно перед цветением, целесообразно использовать «Топаз» или «Джек Пот», надежно защищающие молодые побеги от проникновения грибка в период его наибольшей активности.

Середина лета: биологическая защита и вентиляция

В разгар плодоношения использование агрессивной химии запрещено. В этот период применяют биопрепараты на основе сенной палочки: «Фитоспорин-М», «Фитоцид-р» или «Битоксибациллин». Их необходимо использовать регулярно, каждые 10–15 дней. Параллельно проводят гигиенические процедуры: удаляют слабую поросль, оставляя лишь 6–8 сильнейших побегов и обрывают листья на высоте до полуметра от земли для лучшей циркуляции воздуха.

Реклама

Конец лета и начало осени: восстановление и иммунитет

Сразу после завершения сбора урожая необходимо вырезать все плодоносящие ветки и побеги с признаками поражения. После очистки участка молодую поросль обрабатывают препаратами Хорус или Мобиль, которые эффективны даже при прохладной погоде (от +3 до +18 ° С). Чтобы укрепить иммунитет перед морозами, к раствору добавляют антистрессовые препараты, такие как «Эпин-Экстра» или «Мегафол» и калийные удобрения (монофосфат калия или сульфат калия). Калий укрепляет клеточные стенки малины, делая ее значительно более устойчивой к будущим атакам патогенов.