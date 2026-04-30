Диджей на свадьбе включил музыку и 140 кур погибли: что произошло (фото)
После свадебного шествия с громкой музыкой в Индии погибли 140 кур. Правоохранители выясняют обстоятельства.
В Индии, в штате Уттар-Прадеш, фермер пожаловался в полицию после того, как 140 его кур погибли, вероятно, из-за слишком громкой музыки во время свадебной процессии.
Об этом сообщает metro.
Инцидент произошел 25 апреля в селе в округе Султанпур, где проходила свадьба дочери местного жителя Баббана Вишвакармы. Свадебное шествие с музыкальным сопровождением двигалось через населенный пункт и около 21:30 прошло мимо птицефермы.
Владелец хозяйства Сабир Али заявил, что именно громкий звук испугал птицу и повлек за собой массовую гибель.
«Шум был настолько сильным, что куры испугались и начали погибать», — сообщил он правоохранителям.
Полиция начала проверку из-за гибели кур
После обращения фермера полиция приступила к проверке. В частности, правоохранители выясняют, превышал ли диджей Кави Ядав допустимые нормы громкости, используя басовые колонки во время мероприятия.
По словам Али, в результате стресса погибли все 140 кур. Сам диджей и организаторы свадьбы пока публично не комментировали ситуацию.
Специалисты отмечают, что чрезмерно громкие звуки могут вызвать сильный стресс у животных, вызвать панику, проблемы со слухом и даже гибель. Особенно уязвимы как домашние, так и дикие животные.
В частности, по оценкам экспертов, до 80% домашних любимцев могут испытывать тревожность из-за резких или громких звуков, а также других стрессовых факторов — изменения среды, изоляции или перенаселенности.
Организации по защите животных отмечают, что сочетание стрессовых факторов или длительное влияние шума могут привести к серьезным последствиям для здоровья животных и их благосостояния.